Bruzdy i zmarszczki, będące naturalnym efektem starzenia się skóry (a które z czasem dotkną każdego z nas!), mimo iż naturalne, bywają dla wielu prawdziwym utrapieniem - stając się tym mankamentem urody, z którym chcielibyśmy pożegnać się na dobre. Zdradzają bowiem wiek, a walka z nimi nie należy do najłatwiejszych.

Co powoduje szybsze starzenie się skóry? Zwróć uwagę na codzienne nawyki

Szczególnie narażoną na szybsze starzenie się jest skóra twarzy i szyi - wynika z zapewnień ekspertów kosmetologii. Stałe ruchy, którym jest poddawana, w połączeniu z ekspozycją na słońce, ewentualnym paleniem tytoniu i nieprawidłowym odżywianiem, stanowią solidną bazę do przyspieszenia tego procesu. Istotną rolę odgrywają też czynniki genetyczne.

Co starzeje się najszybciej? Nie zapominaj podczas codziennej pielęgnacji

Co więcej, o szyi najczęściej zwyczajnie... zapominamy. Pomijamy tę część naszego ciała podczas codziennej pielęgnacji, nie stosując na nią żadnych produktów. Nie nawilżamy więc i nie dbamy odpowiednio, przez co szyja starzeje się znacznie szybciej. Nie pamiętamy też podczas ekspozycji na słońce - pokrywając kremem twarz i całe ciało, ale nie szyję. Co więc robić?