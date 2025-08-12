Przepisy na domowe kosmetyki z borówek. Naturalne, skuteczne i tanie
Borówki to nie tylko zdrowa przekąska i dodatek do deserów. Te niewielkie owoce mają w sobie ogromną moc pielęgnacyjną - zawierają antyoksydanty, witaminy C i A, działają przeciwzapalnie, regenerująco i rozświetlająco. Latem warto wykorzystać je nie tylko w kuchni, ale i w domowej pielęgnacji. Jak to zrobić? Oto cztery sprawdzone przepisy na domowe kosmetyki z borówek, które możesz przygotować sama - szybko, tanio i bez chemii.
Spis treści:
Borówkowy peeling do twarzy i ciała
Ten prosty peeling nie tylko pięknie pachnie, ale też wygładza skórę i zostawia ją nawilżoną. Idealny do stosowania 1-2 razy w tygodniu.
Składniki:
• garść świeżych borówek (ok. 50 g),
• 1 łyżka cukru trzcinowego lub drobnej soli,
• 1 łyżeczka oleju kokosowego lub oliwy z oliwek.
Wykonanie:
Rozgnieć borówki widelcem, dodaj cukier i olej. Wymieszaj do uzyskania gęstej pasty. Masuj wilgotną skórę twarzy lub ciała okrężnymi ruchami przez 1-2 minuty. Spłucz letnią wodą. Skóra będzie miękka, gładka i delikatnie rozświetlona.
Tonik z borówek i zielonej herbaty
Tonik sprawdzi się przy cerze wrażliwej, naczynkowej i zmęczonej. Borówki działają kojąco i antyoksydacyjnie, a zielona herbata łagodzi i chroni.
Składniki:
• 2 łyżki borówek,
• 100 ml naparu z zielonej herbaty (ostudzonego),
• kilka kropli soku z cytryny (opcjonalnie).
Wykonanie:
Zmiksuj borówki z herbatą i przecedź przez gazę lub drobne sitko. Przelej do czystej buteleczki z atomizerem. Przechowuj w lodówce do 5 dni. Stosuj rano i wieczorem jako odświeżający tonik - spryskaj twarz lub przetrzyj ją płatkiem kosmetycznym.
Maseczka rozświetlająco-kojąca z borówek i jogurtu
Maseczka idealna po opalaniu albo na zmęczoną, szarą skórę. Borówki łagodzą, a jogurt dostarcza kwasu mlekowego, który delikatnie złuszcza i nawilża.
Składniki:
• 1 łyżka borówek,
• 1 łyżka naturalnego jogurtu,
• kilka kropli miodu (opcjonalnie, dla skóry suchej).
Wykonanie:
Zmiksuj wszystkie składniki na jednolitą masę. Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, omijając okolice oczu. Pozostaw na 10-15 minut, następnie zmyj letnią wodą. Skóra będzie promienna i uspokojona.
Serum pod oczy z borówek i aloesu
Prosty, naturalny kosmetyk na opuchliznę i cienie pod oczami. Działa łagodząco, napinająco i odświeżająco.
Składniki:
• 1 łyżeczka borówek,
• 1 łyżeczka żelu aloesowego (najlepiej czystego, bez dodatków),
• 1 kapsułka witaminy E (opcjonalnie).
Wykonanie:
Zblenduj borówki i przecedź przez gazę. Wymieszaj sok z aloesem i ewentualnie z witaminą E. Przechowuj w lodówce do 3 dni. Nakładaj delikatnie pod oczy rano lub wieczorem - najlepiej wklepując opuszkiem palca.