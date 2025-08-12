Przepisy na domowe kosmetyki z borówek. Naturalne, skuteczne i tanie

Borówkowy peeling do twarzy i ciała

Ten prosty peeling nie tylko pięknie pachnie, ale też wygładza skórę i zostawia ją nawilżoną. Idealny do stosowania 1-2 razy w tygodniu.

Składniki:

• garść świeżych borówek (ok. 50 g),

• 1 łyżka cukru trzcinowego lub drobnej soli,

• 1 łyżeczka oleju kokosowego lub oliwy z oliwek.

Wykonanie:

Rozgnieć borówki widelcem, dodaj cukier i olej. Wymieszaj do uzyskania gęstej pasty. Masuj wilgotną skórę twarzy lub ciała okrężnymi ruchami przez 1-2 minuty. Spłucz letnią wodą. Skóra będzie miękka, gładka i delikatnie rozświetlona.

Jak zrobić peeling z borówek? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Tonik z borówek i zielonej herbaty

Tonik sprawdzi się przy cerze wrażliwej, naczynkowej i zmęczonej. Borówki działają kojąco i antyoksydacyjnie, a zielona herbata łagodzi i chroni.

Składniki:

• 2 łyżki borówek,

• 100 ml naparu z zielonej herbaty (ostudzonego),

• kilka kropli soku z cytryny (opcjonalnie).

Wykonanie:

Zmiksuj borówki z herbatą i przecedź przez gazę lub drobne sitko. Przelej do czystej buteleczki z atomizerem. Przechowuj w lodówce do 5 dni. Stosuj rano i wieczorem jako odświeżający tonik - spryskaj twarz lub przetrzyj ją płatkiem kosmetycznym.

Maseczka rozświetlająco-kojąca z borówek i jogurtu

Maseczka idealna po opalaniu albo na zmęczoną, szarą skórę. Borówki łagodzą, a jogurt dostarcza kwasu mlekowego, który delikatnie złuszcza i nawilża.

Składniki:

• 1 łyżka borówek,

• 1 łyżka naturalnego jogurtu,

• kilka kropli miodu (opcjonalnie, dla skóry suchej).

Wykonanie:

Zmiksuj wszystkie składniki na jednolitą masę. Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, omijając okolice oczu. Pozostaw na 10-15 minut, następnie zmyj letnią wodą. Skóra będzie promienna i uspokojona.

Domowe kosmetyki z borówek pexels.com pexels.com

Serum pod oczy z borówek i aloesu

Prosty, naturalny kosmetyk na opuchliznę i cienie pod oczami. Działa łagodząco, napinająco i odświeżająco.

Składniki:

• 1 łyżeczka borówek,

• 1 łyżeczka żelu aloesowego (najlepiej czystego, bez dodatków),

• 1 kapsułka witaminy E (opcjonalnie).

Wykonanie:

Zblenduj borówki i przecedź przez gazę. Wymieszaj sok z aloesem i ewentualnie z witaminą E. Przechowuj w lodówce do 3 dni. Nakładaj delikatnie pod oczy rano lub wieczorem - najlepiej wklepując opuszkiem palca.

"MOŻNA ZDROWIEJ" – O PIELĘGNACJI SKÓRY. Kosmetolog: Latem i przy depilacji popełniamy mnóstwo błędów INTERIA.PL