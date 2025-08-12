Przepisy na domowe kosmetyki z borówek. Naturalne, skuteczne i tanie

Paulina Szymczak

Borówki to nie tylko zdrowa przekąska i dodatek do deserów. Te niewielkie owoce mają w sobie ogromną moc pielęgnacyjną - zawierają antyoksydanty, witaminy C i A, działają przeciwzapalnie, regenerująco i rozświetlająco. Latem warto wykorzystać je nie tylko w kuchni, ale i w domowej pielęgnacji. Jak to zrobić? Oto cztery sprawdzone przepisy na domowe kosmetyki z borówek, które możesz przygotować sama - szybko, tanio i bez chemii.

Borówki w pielęgnacji
Spis treści:

  1. Borówkowy peeling do twarzy i ciała
  2. Tonik z borówek i zielonej herbaty
  3. Maseczka rozświetlająco-kojąca z borówek i jogurtu
  4. Serum pod oczy z borówek i aloesu

Borówkowy peeling do twarzy i ciała

Ten prosty peeling nie tylko pięknie pachnie, ale też wygładza skórę i zostawia ją nawilżoną. Idealny do stosowania 1-2 razy w tygodniu.

Składniki:

• garść świeżych borówek (ok. 50 g),

• 1 łyżka cukru trzcinowego lub drobnej soli,

• 1 łyżeczka oleju kokosowego lub oliwy z oliwek.

Wykonanie:

Rozgnieć borówki widelcem, dodaj cukier i olej. Wymieszaj do uzyskania gęstej pasty. Masuj wilgotną skórę twarzy lub ciała okrężnymi ruchami przez 1-2 minuty. Spłucz letnią wodą. Skóra będzie miękka, gładka i delikatnie rozświetlona.

Dłonie pokryte drobinkami peelingu, jasnoróżowe tło, paznokcie pomalowane na jasny kolor, widoczna dbałość o pielęgnację skóry.
Tonik z borówek i zielonej herbaty

Tonik sprawdzi się przy cerze wrażliwej, naczynkowej i zmęczonej. Borówki działają kojąco i antyoksydacyjnie, a zielona herbata łagodzi i chroni.

Składniki:

• 2 łyżki borówek,

• 100 ml naparu z zielonej herbaty (ostudzonego),

• kilka kropli soku z cytryny (opcjonalnie).

Wykonanie:

Zmiksuj borówki z herbatą i przecedź przez gazę lub drobne sitko. Przelej do czystej buteleczki z atomizerem. Przechowuj w lodówce do 5 dni. Stosuj rano i wieczorem jako odświeżający tonik - spryskaj twarz lub przetrzyj ją płatkiem kosmetycznym.

    Maseczka rozświetlająco-kojąca z borówek i jogurtu

    Maseczka idealna po opalaniu albo na zmęczoną, szarą skórę. Borówki łagodzą, a jogurt dostarcza kwasu mlekowego, który delikatnie złuszcza i nawilża.

    Składniki:

    • 1 łyżka borówek,

    • 1 łyżka naturalnego jogurtu,

    • kilka kropli miodu (opcjonalnie, dla skóry suchej).

    Wykonanie:

    Zmiksuj wszystkie składniki na jednolitą masę. Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, omijając okolice oczu. Pozostaw na 10-15 minut, następnie zmyj letnią wodą. Skóra będzie promienna i uspokojona.

    Miseczka wypełniona borówkami na białej, miękkiej tkaninie, na misce widoczny napis Bon Appetit.
    Serum pod oczy z borówek i aloesu

    Prosty, naturalny kosmetyk na opuchliznę i cienie pod oczami. Działa łagodząco, napinająco i odświeżająco.

    Składniki:

    • 1 łyżeczka borówek,

    • 1 łyżeczka żelu aloesowego (najlepiej czystego, bez dodatków),

    • 1 kapsułka witaminy E (opcjonalnie).

    Wykonanie:

    Zblenduj borówki i przecedź przez gazę. Wymieszaj sok z aloesem i ewentualnie z witaminą E. Przechowuj w lodówce do 3 dni. Nakładaj delikatnie pod oczy rano lub wieczorem - najlepiej wklepując opuszkiem palca.

