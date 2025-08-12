Te błędy powodują brązowienie tui. Jak ochronić iglaki przed falą upałów?
Upalne i suche lato jest trudnym okresem dla wszystkich roślin w ogrodzie. Jednak są to warunki szczególnie niekorzystne dla tui, które mają płytki system korzeniowy. Nieodpowiednia pielęgnacja może spowodować masowe brązowienie gałęzi i obumieranie krzewów. Jak przygotować tuje na falę upałów i ochronić je przed brązowieniem? Jest na to kilka sposobów.
Spis treści:
Dlaczego tuje brązowieją latem?
Powodów, dla których tuje brązowieją latem, jest kilka. Pierwszym i najważniejszym jest brak wody. Tuje są iglakami o płytkim systemie korzeniowym, przez co są narażone znacznie szybciej na utratę wody spowodowaną przesychaniem gleby. Brak wody połączony z ostrym słońcem padającym na pędy może szybko doprowadzić do ich brązowienia.
Drugim powodem brązowienie tui w czasie upałów jest nieprawidłowe nawożenie. Zarówno niedobór odpowiednio dobranych składników pokarmowych, jak i ich nadmiar może jest dla krzewów niebezpieczny. Stosując gotowe nawozy do tui, sprawdź ich skład. Zapotrzebowanie krzewów na fosfor, potas, magnez czy azot zmienia się w trakcie sezonu.
Jeśli twój krzew brązowieje miejscowo u podstawy, zwróć uwagę na zachowanie swoich domowych zwierząt. Mocz psów również powoduje miejscowe brązowienie krzewów. W uniknięciu tego problemu pomogą siatki ochronne i inne bariery.
Brązowienie tui wewnątrz korony jest naturalnym procesem szczególnie u krzewów formowanych w gęste kule. Przez brak dostępu do promieni słonecznych, starsze pędy wewnątrz korony zamierają. Tuje mogą brązowieć również z powodu chorób grzybowych, jednak te rzadko rozwijają się w czasie upałów. Wysoka temperatura raczej hamuje zakażenie, niż przyczynia się do rozwoju grzyba.
Podlewanie tui w czasie wysokich temperatur
Latem, szczególnie w okresie przedłużających się susz i upałów należy odpowiednio podlewać tuje, aby zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu. Liczy się przede wszystkim regularność. Tuje na stanowiskach słonecznych latem należy podlewać nawet dwa razy dziennie - najlepiej rano i wieczorem, aby uniknąć ryzyka poparzenia liści.
Tuje należy podlewać bezpośrednio do korzeni. W gęstych krzewach cyrkulacja powietrza jest mocno ograniczona. Podlewanie po igłach może doprowadzić do wzrostu wilgotności i rozwoju chorób grzybowych. Ponadto w czasie upałów zalegające na igłach krople wody działają jak soczewka, co powoduje poparzenia i brązowienie pędów.
Ostatnią kwestią jest ilość wody. Aby gleba wokół korzeni tui była dobrze nawodniona, należy podlać jeden krzew ok. 10-15 litrami wody.
Ściółkowanie i ochrona gleby przed parowaniem
Jak zapobiec szybkiemu odparowywaniu wody z gleby wokół tui? Rozwiązaniem jest ściółkowanie. Warstwa ściółki o grubości 5-10 cm skutecznie spowalnia parowanie wody z wierzchniej warstwy gleby. Zabezpiecza także przed rozwojem chwastów i dostarcza naturalnej materii organicznej. Ściółka z kory drzew iglastych ponadto lekko zakwasza glebę, co jest korzystne dla tui preferującej gleby o pH 5,5-6.
Wiele osób do ściółkowania tui wybiera agrowłókninę. Rozwiązanie to ma jednak wiele wad, przede wszystkim:
- zaburza naturalne procesy zachodzące w glebie poprzez ograniczenie dostępu powietrza;
- utrudnia rozwój mikroorganizmów glebowych;
- gleba pod agrowłókniną często się zbija, przez co korzenie krzewu mają trudności w rozwoju,
- jeśli rozrosną się chwasty, są trudniejsze do usunięcia.
Do ściółkowania tui warto wybrać korę sosnową i szyszki. Możesz połączyć je z kwaśnym torfem lub kompostem.
Nawożenie przed i w trakcie lata
Tuje należy nawozić od początku sezonu wegetacyjnego. Wiosną sprawdzą się odżywki zawierające azot. Dzięki nim krzewy wypuszczą nowe pędy i ładnie się zazielenią. Ostatnie nawożenie azotem należy przeprowadzić w połowie lipca. Po tym czasie krzew nie potrzebuje już nowych przyrostów, a czasu, aby przed zimą młode pędy zdrewniały i zwiększyły swoją odporność na mróz.
Latem w czasie upałów sprawdzą się nawozy zawierające:
- fosfor - wzmacnia system korzeniowy,
- magnez - zapobiega brązowieniu pędów,
- krzem - zwiększa odporność roślin na stres także ten związany z upałami oraz wspiera gospodarkę wodną rośliny.
Warto także stosować szczepionki mikoryzowe. Grzyby tworząc symbiozę z korzeniami tui, rozwiną ich system korzeniowy, czyli powierzchnię wchłaniania wody i zwiększą ich zdolność do pobierania składników pokarmowych. Dzięki temu krzewy staną się odporniejsze na okresowe susze.
Cieniowanie i ochrona przed silnym słońcem
Latem należy chronić tuje przed ostrymi promieniami słonecznymi, które często powodują poparzenia i miejscowe brązowienie krzewów. W tym celu warto zastosować siatki cieniujące od strony najbardziej nasłonecznionej. Siatki te często mają kolor zielony, dzięki czemu dobrze wkomponują się w aranżację ogrodu. W ten sposób ochronisz pędy przed poparzeniem, ale także spowolnisz parowanie wody z gleby.
Najczęstsze błędy w pielęgnacji tui podczas upałów
W ramach podsumowania warto zapamiętać te najczęstsze błędy w pielęgnacji tui podczas upałów. Ich unikanie pozwoli ci ochronić rośliny i zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych.
- Zbyt rzadkie i zbyt skąpe podlewanie krzewów.
- Podlewanie w ciągu dnia i zraszanie igieł.
- Zbyt małe lub zbyt duże nawożenie tui odżywkami zawierającymi składniki pokarmowe nieodpowiednio dobrane do potrzeb rośliny i okresu wegetacji.
- Brak ściółkowania i cieniowania krzewów.
Tuje mają tendencje do brązowienia w czasie upałów. Brązowe pędy obumierają, pozostawiając dziurę w ładnie uformowanym krzewie. Warto zatem zawczasu zapobiec brązowieniu pędów, aby zachować ładny pokrój i estetykę krzewu na rabacie czy żywopłotu wokół domu.