Dlaczego tuje brązowieją latem?

Powodów, dla których tuje brązowieją latem, jest kilka. Pierwszym i najważniejszym jest brak wody. Tuje są iglakami o płytkim systemie korzeniowym, przez co są narażone znacznie szybciej na utratę wody spowodowaną przesychaniem gleby. Brak wody połączony z ostrym słońcem padającym na pędy może szybko doprowadzić do ich brązowienia.

Drugim powodem brązowienie tui w czasie upałów jest nieprawidłowe nawożenie. Zarówno niedobór odpowiednio dobranych składników pokarmowych, jak i ich nadmiar może jest dla krzewów niebezpieczny. Stosując gotowe nawozy do tui, sprawdź ich skład. Zapotrzebowanie krzewów na fosfor, potas, magnez czy azot zmienia się w trakcie sezonu.

Jeśli twój krzew brązowieje miejscowo u podstawy, zwróć uwagę na zachowanie swoich domowych zwierząt. Mocz psów również powoduje miejscowe brązowienie krzewów. W uniknięciu tego problemu pomogą siatki ochronne i inne bariery.

Brązowienie tui wewnątrz korony jest naturalnym procesem szczególnie u krzewów formowanych w gęste kule. Przez brak dostępu do promieni słonecznych, starsze pędy wewnątrz korony zamierają. Tuje mogą brązowieć również z powodu chorób grzybowych, jednak te rzadko rozwijają się w czasie upałów. Wysoka temperatura raczej hamuje zakażenie, niż przyczynia się do rozwoju grzyba.

Podlewanie tui w czasie wysokich temperatur

Latem, szczególnie w okresie przedłużających się susz i upałów należy odpowiednio podlewać tuje, aby zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu. Liczy się przede wszystkim regularność. Tuje na stanowiskach słonecznych latem należy podlewać nawet dwa razy dziennie - najlepiej rano i wieczorem, aby uniknąć ryzyka poparzenia liści.

Tuje należy podlewać bezpośrednio do korzeni. W gęstych krzewach cyrkulacja powietrza jest mocno ograniczona. Podlewanie po igłach może doprowadzić do wzrostu wilgotności i rozwoju chorób grzybowych. Ponadto w czasie upałów zalegające na igłach krople wody działają jak soczewka, co powoduje poparzenia i brązowienie pędów.

Ostatnią kwestią jest ilość wody. Aby gleba wokół korzeni tui była dobrze nawodniona, należy podlać jeden krzew ok. 10-15 litrami wody.

Ściółkowanie i ochrona gleby przed parowaniem

Jak zapobiec szybkiemu odparowywaniu wody z gleby wokół tui? Rozwiązaniem jest ściółkowanie. Warstwa ściółki o grubości 5-10 cm skutecznie spowalnia parowanie wody z wierzchniej warstwy gleby. Zabezpiecza także przed rozwojem chwastów i dostarcza naturalnej materii organicznej. Ściółka z kory drzew iglastych ponadto lekko zakwasza glebę, co jest korzystne dla tui preferującej gleby o pH 5,5-6.

Wiele osób do ściółkowania tui wybiera agrowłókninę. Rozwiązanie to ma jednak wiele wad, przede wszystkim:

zaburza naturalne procesy zachodzące w glebie poprzez ograniczenie dostępu powietrza;

utrudnia rozwój mikroorganizmów glebowych;

gleba pod agrowłókniną często się zbija, przez co korzenie krzewu mają trudności w rozwoju,

jeśli rozrosną się chwasty, są trudniejsze do usunięcia.

Do ściółkowania tui warto wybrać korę sosnową i szyszki. Możesz połączyć je z kwaśnym torfem lub kompostem.

Nawożenie przed i w trakcie lata

Tuje należy nawozić od początku sezonu wegetacyjnego. Wiosną sprawdzą się odżywki zawierające azot. Dzięki nim krzewy wypuszczą nowe pędy i ładnie się zazielenią. Ostatnie nawożenie azotem należy przeprowadzić w połowie lipca. Po tym czasie krzew nie potrzebuje już nowych przyrostów, a czasu, aby przed zimą młode pędy zdrewniały i zwiększyły swoją odporność na mróz.

Latem w czasie upałów sprawdzą się nawozy zawierające:

fosfor - wzmacnia system korzeniowy,

magnez - zapobiega brązowieniu pędów,

krzem - zwiększa odporność roślin na stres także ten związany z upałami oraz wspiera gospodarkę wodną rośliny.

Warto także stosować szczepionki mikoryzowe. Grzyby tworząc symbiozę z korzeniami tui, rozwiną ich system korzeniowy, czyli powierzchnię wchłaniania wody i zwiększą ich zdolność do pobierania składników pokarmowych. Dzięki temu krzewy staną się odporniejsze na okresowe susze.

Cieniowanie i ochrona przed silnym słońcem

Latem należy chronić tuje przed ostrymi promieniami słonecznymi, które często powodują poparzenia i miejscowe brązowienie krzewów. W tym celu warto zastosować siatki cieniujące od strony najbardziej nasłonecznionej. Siatki te często mają kolor zielony, dzięki czemu dobrze wkomponują się w aranżację ogrodu. W ten sposób ochronisz pędy przed poparzeniem, ale także spowolnisz parowanie wody z gleby.

Najczęstsze błędy w pielęgnacji tui podczas upałów

W ramach podsumowania warto zapamiętać te najczęstsze błędy w pielęgnacji tui podczas upałów. Ich unikanie pozwoli ci ochronić rośliny i zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

Zbyt rzadkie i zbyt skąpe podlewanie krzewów.

Podlewanie w ciągu dnia i zraszanie igieł.

Zbyt małe lub zbyt duże nawożenie tui odżywkami zawierającymi składniki pokarmowe nieodpowiednio dobrane do potrzeb rośliny i okresu wegetacji.

Brak ściółkowania i cieniowania krzewów.

Tuje mają tendencje do brązowienia w czasie upałów. Brązowe pędy obumierają, pozostawiając dziurę w ładnie uformowanym krzewie. Warto zatem zawczasu zapobiec brązowieniu pędów, aby zachować ładny pokrój i estetykę krzewu na rabacie czy żywopłotu wokół domu.

