Te błędy powodują brązowienie tui. Jak ochronić iglaki przed falą upałów?

Anna Gburek

Upalne i suche lato jest trudnym okresem dla wszystkich roślin w ogrodzie. Jednak są to warunki szczególnie niekorzystne dla tui, które mają płytki system korzeniowy. Nieodpowiednia pielęgnacja może spowodować masowe brązowienie gałęzi i obumieranie krzewów. Jak przygotować tuje na falę upałów i ochronić je przed brązowieniem? Jest na to kilka sposobów.

Istnieje kilka powodów, dla których tuje brązowieją latem
Istnieje kilka powodów, dla których tuje brązowieją latem123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego tuje brązowieją latem?
  2. Podlewanie tui w czasie wysokich temperatur
  3. Ściółkowanie i ochrona gleby przed parowaniem
  4. Nawożenie przed i w trakcie lata
  5. Cieniowanie i ochrona przed silnym słońcem
  6. Najczęstsze błędy w pielęgnacji tui podczas upałów

Dlaczego tuje brązowieją latem?

Powodów, dla których tuje brązowieją latem, jest kilka. Pierwszym i najważniejszym jest brak wody. Tuje są iglakami o płytkim systemie korzeniowym, przez co są narażone znacznie szybciej na utratę wody spowodowaną przesychaniem gleby. Brak wody połączony z ostrym słońcem padającym na pędy może szybko doprowadzić do ich brązowienia.

Drugim powodem brązowienie tui w czasie upałów jest nieprawidłowe nawożenie. Zarówno niedobór odpowiednio dobranych składników pokarmowych, jak i ich nadmiar może jest dla krzewów niebezpieczny. Stosując gotowe nawozy do tui, sprawdź ich skład. Zapotrzebowanie krzewów na fosfor, potas, magnez czy azot zmienia się w trakcie sezonu.

Zobacz również:

Tuje to uwielbiają. Już po jednej sesji rosną jak na drożdżach
Porady

Często pomijany zabieg, który może uratować twoje tuje. Przyda się myjka ciśnieniowa

Andrzej Zasadni

    Jeśli twój krzew brązowieje miejscowo u podstawy, zwróć uwagę na zachowanie swoich domowych zwierząt. Mocz psów również powoduje miejscowe brązowienie krzewów. W uniknięciu tego problemu pomogą siatki ochronne i inne bariery.

    Brązowienie tui wewnątrz korony jest naturalnym procesem szczególnie u krzewów formowanych w gęste kule. Przez brak dostępu do promieni słonecznych, starsze pędy wewnątrz korony zamierają. Tuje mogą brązowieć również z powodu chorób grzybowych, jednak te rzadko rozwijają się w czasie upałów. Wysoka temperatura raczej hamuje zakażenie, niż przyczynia się do rozwoju grzyba.

    Czyszczenie tui zabezpieczy żywotniki przed ewentualnymi chorobami
    Czyszczenie tui zabezpieczy żywotniki przed ewentualnymi chorobami123RF/PICSEL

    Podlewanie tui w czasie wysokich temperatur

    Latem, szczególnie w okresie przedłużających się susz i upałów należy odpowiednio podlewać tuje, aby zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu. Liczy się przede wszystkim regularność. Tuje na stanowiskach słonecznych latem należy podlewać nawet dwa razy dziennie - najlepiej rano i wieczorem, aby uniknąć ryzyka poparzenia liści.

    Tuje należy podlewać bezpośrednio do korzeni. W gęstych krzewach cyrkulacja powietrza jest mocno ograniczona. Podlewanie po igłach może doprowadzić do wzrostu wilgotności i rozwoju chorób grzybowych. Ponadto w czasie upałów zalegające na igłach krople wody działają jak soczewka, co powoduje poparzenia i brązowienie pędów.

    Ostatnią kwestią jest ilość wody. Aby gleba wokół korzeni tui była dobrze nawodniona, należy podlać jeden krzew ok. 10-15 litrami wody.

    Ściółkowanie i ochrona gleby przed parowaniem

    Jak zapobiec szybkiemu odparowywaniu wody z gleby wokół tui? Rozwiązaniem jest ściółkowanie. Warstwa ściółki o grubości 5-10 cm skutecznie spowalnia parowanie wody z wierzchniej warstwy gleby. Zabezpiecza także przed rozwojem chwastów i dostarcza naturalnej materii organicznej. Ściółka z kory drzew iglastych ponadto lekko zakwasza glebę, co jest korzystne dla tui preferującej gleby o pH 5,5-6.

    Wiele osób do ściółkowania tui wybiera agrowłókninę. Rozwiązanie to ma jednak wiele wad, przede wszystkim:

    • zaburza naturalne procesy zachodzące w glebie poprzez ograniczenie dostępu powietrza;
    • utrudnia rozwój mikroorganizmów glebowych;
    • gleba pod agrowłókniną często się zbija, przez co korzenie krzewu mają trudności w rozwoju,
    • jeśli rozrosną się chwasty, są trudniejsze do usunięcia.

    Do ściółkowania tui warto wybrać korę sosnową i szyszki. Możesz połączyć je z kwaśnym torfem lub kompostem.

    tuje
    Szczególnie w okresie przedłużających się susz i upałów należy odpowiednio podlewać tuje123RF/PICSEL

    Nawożenie przed i w trakcie lata

    Tuje należy nawozić od początku sezonu wegetacyjnego. Wiosną sprawdzą się odżywki zawierające azot. Dzięki nim krzewy wypuszczą nowe pędy i ładnie się zazielenią. Ostatnie nawożenie azotem należy przeprowadzić w połowie lipca. Po tym czasie krzew nie potrzebuje już nowych przyrostów, a czasu, aby przed zimą młode pędy zdrewniały i zwiększyły swoją odporność na mróz.

    Latem w czasie upałów sprawdzą się nawozy zawierające:

    • fosfor - wzmacnia system korzeniowy,
    • magnez - zapobiega brązowieniu pędów,
    • krzem - zwiększa odporność roślin na stres także ten związany z upałami oraz wspiera gospodarkę wodną rośliny.

    Zobacz również:

    Kiedy jest najlepiej oczyszczać tuje? Ważne terminy. Będą rosły zdrowo i szybko
    Porady

    Gdy temperatury wzrosną, ruszaj do ogrodu. Prosty zabieg mocno odżywi tuje

    Aleksandra Tokarz
    Aleksandra Tokarz

      Warto także stosować szczepionki mikoryzowe. Grzyby tworząc symbiozę z korzeniami tui, rozwiną ich system korzeniowy, czyli powierzchnię wchłaniania wody i zwiększą ich zdolność do pobierania składników pokarmowych. Dzięki temu krzewy staną się odporniejsze na okresowe susze.

      Cieniowanie i ochrona przed silnym słońcem

      Latem należy chronić tuje przed ostrymi promieniami słonecznymi, które często powodują poparzenia i miejscowe brązowienie krzewów. W tym celu warto zastosować siatki cieniujące od strony najbardziej nasłonecznionej. Siatki te często mają kolor zielony, dzięki czemu dobrze wkomponują się w aranżację ogrodu. W ten sposób ochronisz pędy przed poparzeniem, ale także spowolnisz parowanie wody z gleby.

      Najczęstsze błędy w pielęgnacji tui podczas upałów

      W ramach podsumowania warto zapamiętać te najczęstsze błędy w pielęgnacji tui podczas upałów. Ich unikanie pozwoli ci ochronić rośliny i zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

      • Zbyt rzadkie i zbyt skąpe podlewanie krzewów.
      • Podlewanie w ciągu dnia i zraszanie igieł.
      • Zbyt małe lub zbyt duże nawożenie tui odżywkami zawierającymi składniki pokarmowe nieodpowiednio dobrane do potrzeb rośliny i okresu wegetacji.
      • Brak ściółkowania i cieniowania krzewów.

      Tuje mają tendencje do brązowienia w czasie upałów. Brązowe pędy obumierają, pozostawiając dziurę w ładnie uformowanym krzewie. Warto zatem zawczasu zapobiec brązowieniu pędów, aby zachować ładny pokrój i estetykę krzewu na rabacie czy żywopłotu wokół domu.

      Zobacz również:

      Złe podlewanie tui może być powodem ich brązowienia
      Porady

      Niezbędny zabieg, by wzmocnić tuje w ogrodzie. Wykonaj w czerwcu

      Anna Gburek
      Zadbaj o trawnik wczesną wiosną, a latem będzie zachwycał zieleniąmateriały promocyjne
      Oceń artykuł
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze