Larendogra, wyjątkowy kosmetyk znany ze swoich cudownych właściwości, ma korzenie sięgające średniowiecza. Powstanie tego eliksiru przypisuje się królowej Elżbiecie, córce Władysława Łokietka i żonie Karola Roberta, króla węgierskiego.



Spirytus potrzebny do produkcji larendogry sprowadzała z Konstantynopola, co świadczy o wysokiej jakości składników używanych do jej przygotowania.



Źródła donoszą, że to właśnie dzięki regularnemu stosowaniu tego specyfiku, Elżbieta cieszyła się zdrowiem i urodą przez cały czas swego 59-letniego panowania. Kronikarze podają, że wyglądała o 20-30 lat młodziej niż wskazywał jej wiek.