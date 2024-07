Chrup marchewkę, a poczujesz się młodziej

Nie trzeba szukać daleko, by znaleźć jedzenie odmładzające, ponieważ wystarczy pójść do lokalnego warzywniaka i kupić poczciwą marchewkę. Nie trzeba traktować jej jako składnik zupy, ale chrupać najlepiej na surowo. A co możemy znaleźć w marchewce? To bogate źródło beta-karotenu, czyli prowitaminy A. Najczęściej przypominamy sobie o niej latem, ponieważ to dzięki niej opalenizna utrzyma się dłużej. Okazuje się, że ma o wiele więcej zasług dla naszego organizmu. Znana jest z tego, że może wspierać pracę oczu, ale nie tylko. Prowitamina A znajdująca się w marchewce działa korzystnie na skórę: może zapobiegać jej przedwczesnemu starzeniu oraz opóźniać procesy tworzenia się nowych zmarszczek.

„Ewa gotuje”: Papryki z ryżem i brokułem Polsat

Tajna broń na zmarszczki. Wcieraj oliwę w skórę

Oliwa z oliwek to nie tylko zdrowy tłuszcz, ale również skuteczny kosmetyk 123RF/PICSEL

Sekret urody kobiet mieszkających w krajach śródziemnomorskich? Chodzi oczywiście o oliwę, która jest znanym zamiennikiem naszego oleju rzepakowego. Lepiej jednak nie poddawać jej obróbce cieplej, ale dodawać ją na zimno do sałatek lub sosów, ponieważ wtedy ma najwięcej cennych właściwości. Co można w niej znaleźć w oliwie? To bogate źródło witaminy E, znanej także jako "witamina młodości". Jej suplementowanie jest konieczne, jeśli chcemy wyglądać młodziej: redukuje stany zapalne, dba o jędrność skóry, opóźnia procesy starzenia się zmarszczek i może wygładzać delikatnie już te, które są widoczne na naszej twarzy. Oliwę można nie tylko zjadać na zimno, ale także stosować zewnętrznie jako kosmetyk.

Nie ograniczaj się z ananasem. Kilogramy będą spadać

Słodki smak ananasa jest kuszący, ale jego działanie pomoże także schudnąć 123RF/PICSEL

Ananas od dawna nie jest już kulinarną nowinką i bez problemu można go kupić w lokalnych sklepach przez cały rok. Jeśli nasze sezonowe owoce się nam nieco już znudziły, to warto sięgnąć po ten egzotyczny owoc, zwłaszcza wtedy, kiedy na sercu leży nam widok młodej skóry. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ma nie tylko słodki smak, ale zawiera witaminę A, a ona działa kojąco na naszą skórę. Ananas jednak ma jeszcze jeden składnik, który może nas zainteresować. Chodzi o bromelinę, czyli enzym pomagający przeprowadzać procesy regeneracji komórek organizmu. Co więcej, przyspiesza trawienie białek i tłuszczów, co pomoże nam pozbyć się nadprogramowych kilogramów.

Ogórek? Nie chowaj do słoików

Krzem i woda: dwa składniki, które pomogą odmłodzić naszą skórę 123RF/PICSEL

Sezon ogórkowy w pełni, więc trzeba się zajadać, kiedy na grządkach mamy to warzywo na wyciągnięcie ręki. Oczywiście, nie musimy ograniczać się do przygotowania z nich przetworów albo serwować w postaci mizerii w towarzystwie obiadu.

Warto również chrupać ogórki jako przekąskę na surowo, a wtedy taki rarytas może nam wiele zaoferować. To zasługa obecnego w ogórkach krzemu, który sprawia, że możemy poczuć się młodziej: dba on o prawidłową kondycję skóry, ale także włosów i paznokci. Pamiętajmy również, że ogórki mają bardzo dużo wody, a nawodniona skóra utrzymuje jędrność.

Papryka może cię odmłodzić

Papryka to solidne źródło witaminy C 123RF/PICSEL

Papryka to jedno z tych warzyw, które często lądują na naszych talerzach, ale lepiej ją zjadać na surowo wtedy, kiedy chcemy, by czuć się młodziej. Dlaczego? Ponieważ papryka to solidne źródło witaminy C. Co prawda, najczęściej o niej wspominamy wtedy, kiedy męczą nas infekcje, bo wpływa korzystnie na naszą odporność. Rzadziej przypomina się o innych zasługach witaminy C, ponieważ ona może wzmacniać ścianki naczyń krwionośnych, a to przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto to silny przeciwutleniacz, czyli substancja, która zapobiega przedwczesnemu starzeniu się komórek organizmu oraz może usuwać nadmiar toksyn. Jest jeszcze jeden argument, aby zajadać paprykę jak najczęściej. Witamina C pomaga syntetyzować kolagen, a to przyczynia się do lepszego wyglądu naszej cery.