Retinol to niejedyna opcja. Sięgnij do natury

Jego głównym zadaniem jest stymulowanie produkcji kolagenu, którego poziom wraz z wiekiem stopniowo zaczyna spadać. Ponadto hamuje on aktywność enzymów wpływających na niszczenie kolagenu i elastyny w skórze.

Choć ma potencjał zbliżony do retinoidów, nie drażni i nie przesusza skóry.

"Jego główną zaletą jest to, że aktywuje produkcję kolagenu. Nowe 12-tygodniowe badanie kliniczne wykazało, że stosowanie bakuchiolu prowadzi do wyraźnego wygładzenia drobnych linii i zmarszczek, poprawy elastyczności skóry oraz zniwelowania przebarwień" - tłumaczy w rozmowie z magazynem "Vogue" dermatolożka Mina Amin.

Ekspertka radzi, by sięgać po produkty zawierające stężenie bakuchiolu na poziomie 0,5-2 proc.

I dodaje, że pod pewnymi względami substancja ta wygrywa ze znacznie popularniejszym retinolem. W przeciwieństwie do niego bakuchiol nie zwiększa bowiem wrażliwości skóry na promienie słońca. Innymi słowy, możemy stosować go nie tylko wieczorem, ale i w ciągu dnia. Dermatolożka podpowiada, by w oczekiwaniu na rezultaty uzbroić się w cierpliwość.