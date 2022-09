Spis treści: 01 Jaki wpływ na włosy mają drożdże?

Jaki wpływ na włosy mają drożdże?

Sposób na uratowanie złamanego paznokcia za grosze. Nigdy byś na to nie wpadła Drożdże są bogate w aminokwasy, składniki mineralne i witaminy z grupy B - niezbędne do zachowania prawidłowej kondycji włosów. Z tego też powodu są one bardzo często wykorzystywane do produkcji wielu odżywek czy masek. Potrafią uratować włosy osłabione, ale także wzmocnić kosmyki mające tendencję do nadmiernego wypadania. Drożdże kosztują tak niewiele, a potrafią zdziałać cuda.

Drożdże na wypadające włosy

Mikstura z drożdży często potrafi zdziałać cuda

Z rewelacyjnych właściwości drożdży warto skorzystać, gdy borykamy się z konkretnym problemem dotyczącym włosów, ale również zapobiegawczo. Szczególnie kiedy kosmyki regularnie poddawane są koloryzacji, stylizacji przy użyciu ciepła i innych obciążających kosmetyków. Drożdże nie tylko pomagają uporać się z nadmiernym wypadaniem, ale również działają wzmacniająco i pobudzającą na cebulki. Dzięki stosowaniu specyfików na bazie drożdży, włosy z czasem stają się mocne i gęste.

Jak stosować drożdże na włosy? Wypróbuj maskę z drożdży

Jeśli chcesz przekonać się o zbawiennym działaniu drożdży na włosy, wcale nie musisz od razu biec do drogerii. Świetnie działającą maskę przygotujesz bez problemu samodzielnie, a potrzebować będziesz oprócz drożdży jeszcze kilku produktów.

Oto jak wykonać domową maskę z drożdży.

Składniki 2 łyżki świeżych drożdży,

2 łyżki miodu naturalnego,

kilka łyżek mleka,

pół szklanki jogurtu naturalnego.

Jak zrobić maskę z drożdży na włosy?

Domową maskę z drożdży możemy zrobić w bardzo łatwy sposób, małym kosztem

Drożdże umieść w miseczce, dodaj do nich odrobinę mleka i odstaw na godzinę. Następnie wymieszaj ze sobą wszystkie pozostałe składniki i ponownie odczekaj około 30 minut. Tak przygotowaną maskę nałóż na długość włosów i wetrzyj delikatnie w skórę. Głowę owiń foliowym czepkiem, ręcznikiem lub reklamówką i odczekaj kolejne 45 minut. Po tym czasie dokładnie spłucz włosy letnią wodą. Od razu zauważysz, że kosmyki są miękkie i lśniące.

Maseczka z drożdży - jak często stosować?

Najlepsze efekty przyniesie regularne stosowanie maski z drożdży. Warto przynajmniej raz w tygodniu poświęcić włosom odrobinę uwagi i zastosować wówczas dodatkową pielęgnację. Stosowanie maski z drożdży kilka razy w miesiącu przyniesie upragnione efekty, a włosy będą w dużo lepszej kondycji.

Wewnętrze stosowanie drożdży na włosy

Drożdże można stosować nie tylko zewnętrznie, ale również doustnie - w postaci specjalnego roztworu do picia. Niestety, nie każdy będzie chętnie stosował to rozwiązanie, ze względu na mocny, specyficzny smak drożdży. Dla tych, którzy nie tolerują takiego sposobu, a chcą wzmocnić kosmyki i zahamować ich wypadanie, najlepszą opcją będą drożdże na włosy w tabletkach. W aptekach bez problemu dostaniemy różne suplementy z dodatkiem drożdży, które wzmocnią kosmyki i jednocześnie poprawią kondycję skóry.

Tak zadziałają np. tabletki z drożdży i wyciągu z bratka. Roślina ta wykazuje bowiem korzystny wpływ na stan i wygląd naskórka.

Drożdże działają wzmacniająco na cebulki włosów i hamują ich wypadanie

Jak wykonać mieszankę do picia z drożdży na piękne włosy? Potrzebne są tylko dwa składniki

Aby przygotować domowy roztwór z drożdży, 1/6 kostki świeżych drożdży zalewamy gorącym mlekiem lub wodą, dobrze mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Gdy napój nieco ostygnie, należy go wypić.

Drożdże na włosy - jak pić

Mieszankę z drożdży, dzięki której włosy będą silne i lśniące, warto stosować trzy miesiące, a po tym czasie należy zrobić sobie miesiąc przerwy.

Domowa maska z drożdży, roztwór do picia, jak i inne kosmetyki na bazie tego składnika, zapewnią twoim włosom maksymalną regeneracją, odżywią je od cebulek aż po same końce i nadadzą dodatkowo naturalnego, zdrowego blasku. Jest też rozwiązaniem naturalne i bezpieczne, a do tego bardzo tanie.

Stosowanie drożdży na włosy - efekty uboczne

Nie stwierdzono dotąd żadnych efektów ubocznych wynikających ze stosowania drożdży na włosy czy skórę. Może się jednak zdarzyć, że picie napoju z drożdży wywoła u niektórych wzdęcia i problemy trawienne. Żeby zminimalizować takie niepożądane skutki, pij miksturę przelaną tylko wrzątkiem, najlepiej jeszcze ciepłą.