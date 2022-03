Zdrowy napój z drożdży! Jak go przygotować? Na co pomaga?

Spis treści: 01 Na co pomagają drożdże?

02 W co bogate są drożdże?

03 Zdrowy napój z drożdży - jak przyrządzić?

Na co pomagają drożdże?

W przemyśle spożywczym, a także w naszej kuchni, drożdże zajmują ważne miejsce. Od wieków wykorzystywane są między innymi do wypieku pysznych ciast, chleba, bułek, ciasta do pizzy, produkcji piwa, wina, a także preparatów medycznych.

Mikroelementy zawarte w nich zawarte usprawniają pracę naszych jelit, pomagając pozbyć się znajdujących w nich złogów, poprawiają pracę mózgu i trzustki, wzmacniają skórę, paznokcie, a nawet naszą odporność na choroby. Jedzenie drożdży wspomaga pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej, obniża poziom cukru we krwi i sprawdza się przy leczeniu niewydolności tarczycy.

W co bogate są drożdże?

W szczepach tych jednokomórkowych grzybów odnajdziemy doskonałe źródła:

witaminy E,

witaminy z grupy B,

białka,

błonnika,

cynku,

fosforu,

magnezu,

wapnia,

jodu,

sodu,

żelaza,

chromu,

manganu.

Zdrowy napój z drożdży - jak przyrządzić?

By przygotować napój na bazie drożdży piekarniczych poprawiający naszą kondycję, potrzebujemy jednej pokruszonej kostki drożdży piekarniczych, którą zalejemy szklanką wrzącej wody lub gorącym mlekiem. Napój należy bardzo dokładnie wymieszać i jest od razu gotowy do spożycia! Godzinę przed i po wypiciu tego zdrowego koktajlu powinniśmy unikać jedzenia słodyczy - samej mikstury także nie powinniśmy dosładzać do smaku.

Kuracja drożdżami może trwać nie dłużej niż trzy miesiące i polega na wypijaniu takiego napoju raz dziennie.

Pamiętajmy jednak o tym, by nie raczyć się nigdy surowymi drożdżami - mogą one wywołać zaburzenia flory bakteryjnej jelit.

