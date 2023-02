Spis treści: 01 Jak się pozbyć cellulitu? Dieta i ruch to podstawa

02 Jak dbać o skórę, by zlikwidować cellulit?

03 Peeling z kawy na cellulit

04 Jak zwalczyć cellulit na udach? Okłady z przywrotnika pospolitego

05 Jak pozbyć się cellulitu? Pomoże rozmaryn

Cellulit to efekt tzw. pomarańczowej skórki na ciele, pojawiającej się u większości kobiet - szczególnie na udach i pośladkach. Wiąże się nie tylko z nadwagą, ale także niewłaściwym odżywianiem oraz siedzącym trybem życia. Często obserwuje się cellulit również u osób szczupłych. Nie ma niestety jednego, cudownie działającego specyfiku, który pomoże go usunąć. Ponadto nie jest potrzebna restrykcyjna dieta czy wycieńczające treningi. Wystarczy wdrożyć w życie kilka prostych zasad i wiedzieć, czego należy unikać, aby nie dopuścić do jego powstawania.

Jak się pozbyć cellulitu? Dieta i ruch to podstawa

Działania, które mają na celu zredukowanie cellulitu to przede wszystkim:

zdrowa dieta, bogata w owoce oraz warzywa i produkty zawierające błonnik

picie dużych ilości wody - ok 1,5-2 litrów dziennie

ruch, spontaniczna aktywność fizyczna i specjalne ćwiczenia antycellulitowe

unikanie produktów przetworzonych, tłustych mięs oraz słodyczy

unikanie napojów słodzonych oraz alkoholu

Oograniczenie spożywanych ilości soli

Należy przy tym zaznaczyć, że walka z cellulitem to niekiedy proces długotrwały i wymaga cierpliwości. Aby przyspieszyć widoczność efektów, warto też wspomagać się codzienną pielęgnacją ciała, która zmniejsza widoczność pomarańczowej skórki.

Jak dbać o skórę, by zlikwidować cellulit?

Zdjęcie Oprócz diety, walkę z cellulitem wspomoże również masaż i pielęgnacja ciała / 123RF/PICSEL

Poza zdrową, zbilansowaną dietą, codziennym nawadnianiem oraz aktywnością fizyczną, na cellulit dobrze działają również zabiegi, które możesz wykonać tanim kosztem w domowych warunkach. Pomoże m.in.:

masaż ciała specjalną szczotką na sucho

regularne używanie nawilżająco-ujędrniających balsamów

wykonywanie peelingów ciała - szczególnie ud oraz pośladków, np. przy wykorzystaniu ziarenek kawy

stosowanie okładów z ziół

domowy peeling kawowy na cellulit

Peeling z kawy na cellulit

Jednym z tanich i świetnie działających na wygląd skóry zabiegów będzie peeling z kawy. Jak go wykonać? Wystarczy zmielić kawę - tak aby uzyskać około pół szklanki, dodać do niej łyżkę cukru oraz łyżkę oleju kokosowego. Tak powstały peeling należy nakładać na skórę i okrężnymi ruchami masować miejsca dotknięte cellulitem. Potem wystarczy zmyć ciepłą wodą.

Jak zwalczyć cellulit na udach? Okłady z przywrotnika pospolitego

Przywrotnik pospolity to roślina bogata w garbniki, saponiny, składniki mineralne i witaminę C. Wykazano, że działa na skórę ściągająco, ujędrniająco, przeciwzapalnie, wspomaga gojenie się ran, walkę ze zmarszczkami oraz cellulitem.

Jak wykonać antycellulitowy okład z przywrotnika? Czubatą łyżkę ziół należy zalać szklanką gorącej wody i zaparzać pod przykryciem przez 10-15 minut. Po tym czasie przecedzić. Naparem przemywać skórę, można też dodawać do kąpieli.

Zdjęcie Okłady z rozmarynu czy przywrotnika wspomogą w walkę z cellulitem. Aby spotęgować efekt, uda warto zawinąć folią spożywczą / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się cellulitu? Pomoże rozmaryn

Świetnie działającym, domowym sposobem wspomagającym redukcję cellulitu jest również ekstrakt rozmarynowy. Masaż z wykorzystaniem wyciągu z tej rośliny pomoże rozbić ukryte pod skórą grudki i poprawić krążenie krwi.

Jak przygotować rozmarynowy preparat na cellulit?

Świeże gałązki rozmarynu należy umieścić w szklanym słoiku, następnie zalać 96 proc. alkoholem i pozostawić w ciemnym miejscu na około 2 tygodnie. Codziennie potrząsać naczyniem. Po upływie 14 dni preparat przecedzić i zakręcić słoik.

Rozmarynowym płynem należy regularnie przecierać ciało, wykonując przy tym masaż. Warto też nałożyć go na uda, a następnie owinąć je folią spożywczą i pozostawić na około 30 min (tak samo można postąpić w przypadku przywrotnika). Po zabiegu zmyć substancje wodą i posmarować ciało balsamem.

