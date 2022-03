Dieta antycellulitowa: 10 wskazówek

Uroda

Dołącz do nas:

Doraźne działania mogą być skuteczne, ale tylko na chwilę. W starciu z cellulitem, kluczem jest zmiana stylu życia i sposobu odżywiania, a najważniejsze - wypracowanie mądrych nawyków. Lepiej się przed nim chronić niż z nim walczyć, bo to wyjątkowo wymagający przeciwnik. Co mu nie służy, a co jest dla cellulitu najlepszą pożywką? Wyjaśniamy!

Zdjęcie Cellulit preferuje płeć piękną / 123RF/PICSEL