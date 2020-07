​Tego olejku do pielęgnacji skóry używa nawet Kate Middleton

Olejki na stałe wpisały się w produkty używane do pielęgnacji. Po jeden szczególny sięgnęła Kate Middleton. Nic dziwnego, bowiem olejek z dzikiej róży to skarbnica składników odżywczych i doskonale nadaje się do pielęgnacji różnych typów skóry.

Zdjęcie Kate pokochała olejek i używa go regularnie /Pool / i-Images/i-images /East News

Olejek z dzikiej róży jest bogaty w witaminę A i niezbędne kwasy tłuszczowe. Może być stosowany w leczeniu oznak starzenia, blizn potrądzikowych i stanów zapalnych.

- Ze względu na swoją strukturę, olej z dzikiej róży ma zdolność wnikania w głębokie warstwy skóry, stymulując kolagen i redukując drobne zmarszczki - wyjaśnia dermatolog dr Michele Green - Jest również bogaty w przeciwutleniacze i ma właściwości nawilżające ze względu na wysoki procent kwasów tłuszczowych - dokładnie 80% - dodaje.

Olejek z dzikiej róży zawiera witaminę A, E, C i kwasy tłuszczowe omega 3,6 i 9, które wspomagają odnowę komórek skóry i tym samym jej elastyczność. Obecność kwasów omega-3 i omega-6 przyczynia się do wzmocnienia bariery ochronnej. Zaś jego regularne stosowanie, pozostawia cerę gładką, nawilżoną i odżywioną.

Jednak ze względu na fakt, że należy do grupy olejów suchych, powinien stanowić ostatni krok w codziennej pielęgnacji. Można go aplikować na serum, krem nawilżający lub produkty z dodatkiem kwasu hialuronowego.

Chociaż olejek z dzikiej róży ma imponującą listę korzyści pielęgnacyjnych i właściwie można sięgać po ten produkt niezależnie od typu skóry, należy zachować pewne środki ostrożności. Najpierw przetestować olejek na przedramieniu lub ramieniu, aby sprawdzić, czy nie będzie podrażniał skóry.