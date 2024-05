Olej ze słodkich migdałów powstaje w procesie tłoczenia na zimno nasion migdałowca pospolitego, który jest wieloletnim krzewem lub drzewem osiągającym do 10 metrów wysokości. Ta pochodząca z Azji roślina jest dziś uprawiana w Afryce, Europie - głównie w okolicach Morza Śródziemnego (Włochy, Hiszpania, Francja) oraz w Kalifornii, na zachodnim wybrzeżu USA, które są uznawane za największego producenta migdałów na świecie. Owoce migdałowca mają kilka centymetrów długości, podłużny i spłaszczony kształt oraz zielonkawy kolor. Młode owoce są jadalne, natomiast ich wyłuskane pestki to znane nam wszystkim migdały.

Idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry suchej, atopowej, wrażliwej . Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Zalecany jest również do pielęgnacji delikatnej skóry niemowląt i dzieci, a także skóry dotkniętej egzemą i łuszczycą. Sprawdza się również w pielęgnacji włosów, zapobiegając ich puszeniu i elektryzowaniu się.

Olej ze słodkich migdałów możemy stosować w czystej postaci, a dzięki swojemu wszechstronnemu zastosowaniu z powodzeniem zastąpimy nim wiele dotychczas używanych kosmetyków. Bardzo dobrze sprawdzi się jako pierwszy etap w metodzie dwuetapowego oczyszczania twarzy. Jeśli jednak nie jesteśmy wielbicielkami tego sposobu, oleju migdałowego możemy użyć do standardowego demakijażu. Wystarczy, że nałożymy go na wacik, który następnie przyłożymy na 20-30 sekund do oka. Olej doskonale rozpuści takie kosmetyki jak tusz, cienie czy eyeliner. Możemy go również stosować podczas masażu twarzy czy to za pomocą dłoni, czy też płytki gua sha lub rollera.