Używanie smartfona ma negatywny wpływ na cerę?

Uboga w witaminy i minerały dieta, niedobór snu, niewłaściwa pielęgnacja – fatalny wpływ na stan skóry ma szereg czynników. Jednym z nich jest również niebieskie światło, emitowane przez urządzenia elektroniczne.

Eksperci twierdzą, że u wielu ludzi problemy z cerą mogą być spowodowane tym, że zbyt dużo czasu spędzają oni, wpatrując się w ekran swojego smartfona.

Izolacja to prawdziwe wyzwanie dla naszego zdrowia. Siedzący tryb życia, który obecnie prowadzimy, sprzyja jak wiadomo przybieraniu na wadze i fatalnie wpływa na układ krążenia. Ale to nie wszystko. Dostosowując swoją codzienność do nowej rzeczywistości, zaczęliśmy znacznie więcej czasu spędzać w sieci.

Pracujemy zdalnie, "spotykamy się" z bliskimi na wideo chatach, wolny czas poświęcamy na oglądanie filmów, seriali i przeglądanie mediów społecznościowych. Spędzanie wielu godzin przed ekranem telewizora, laptopa lub z telefonem w dłoni jest tymczasem zabójcze dla zdrowia i urody. Jednym ze skutków obecnej sytuacji może być znaczące pogorszenie wyglądu cery.

Winę za to ponosi emitowane przez urządzenia elektroniczne niebieskie światło. Dotychczasowe badania naukowe dowiodły, że nadmierna ekspozycja na nie zaburza rytm dobowy, powodując m.in. problemy z zasypianiem, wahania nastroju czy wzmożony apetyt. Teraz okazuje się, że niebieskie światło poważnie szkodzi także skórze.

- Światło to przenika głęboko w skórę. Ostrzegam moich pacjentów przed nadmiernym korzystaniem z telefonów, ponieważ ekrany mogą emitować promieniowanie UV, o którym wiadomo, że powoduje raka skóry - wyjaśnia w rozmowie z amerykańskim magazynem "Harper’s Bazaar" dermatolożka i profesorka z Yale School of Medicine, Macrene Alexiades.