Większość młodych osób szukających pokoju na wynajem, decyduje się finalnie na zamieszkanie z rówieśnikami. Dotyczy to zarówno studentów i osób uczących się jak i pracujących już absolwentów. Zbliżony wiek, oczekiwania, zainteresowania i styl życia sprawiają, że żyje się im razem łatwiej i na pewno przyjemniej.

Wynajmowanie pokoju u seniora: Na co uważać?

Na pierwszy rzut oka mieszkanie z seniorem jawi się jako bardzo wygodne rozwiązanie. Starsza osoba prowadzi zazwyczaj spokojny, oszczędny i cichy tryb życia, a jeśli trafi się nam miła, urocza babcia, to będziemy mogli liczyć na domowy posiłek, pyszne ciasto w niedzielę czy miłe podwieczorki przy herbacie i ciasteczkach. To możliwe, choć taki scenariusz jest raczej rzadkością. W sieci nie brakuje bowiem historii osób, które wynajmowanie pokoju wspominają jako koszmar.

Osoby, które mieszkały ze starszą osobą przyznają, że seniorzy oczekują zazwyczaj sporego zaangażowania w relację - chcą, by spędzać z nimi wolne chwile, na co młode osoby nie mają zarówno czasu jak i ochoty.

Lokatorzy przyznają także, że seniorzy mają ogromną potrzebę kontroli - nie tylko chcą znać każdy krok lokatora, ale nawet czekają do późna na jego powrót, nie wydają mu własnych kluczy, a w skrajnych przypadkach wchodzą do jego pokoju i "grzebią" w rzeczach osobistych. Lokator nie może też często przyjmować gości, a już tym bardziej spędzać nocy z partnerem, gdy za ścianą śpi senior.

Sporym problemem są także problemy zdrowotne starszych osób, które nierzadko oczekują od lokatora pomocy w codziennych sytuacjach - porządkach, zakupach, podaniu leków, a nawet wizytach lekarskich. Nie jest to w porządku, bo lokator płaci przecież za wynajem i nie jest pełnoprawnym opiekunem seniora. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której rodzina seniora zatrudnia młodą osobę do pomocy, ale ma ona w zamian za to zagwarantowane darmowe lokum.