Zimne powietrze na zewnątrz i ciepłe w pomieszczeniach sprawia, że nasza skóra od razu wymaga ratunku. Jak wiadomo, lepiej jednak zapobiegać takim sytuacjom i przeciwdziałać przesuszaniu się skóry.



Rozwiązaniem może być właśnie wazelina. Zazwyczaj jest ona jednym ze składników produktów przeznaczonych do pielęgnacji ust lub balsamów do ciała. Jak się okazuje, wazelinę można również stosować bezpośrednio na całą twarz. Szczególnie powinny tego spróbować osoby, które borykają się z suchą skórą, z tendencją do pękania i łuszczenia się.

Zdjęcie Wazelina może skutecznie nawilżyć skórę / 123RF/PICSEL

Jak stosować wazelinę na twarz?

Coraz więcej kobiet włącza wazelinę do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Warto pamiętać, że oczekiwane rezultaty będą widoczne za sprawą regularnej aplikacji produktu na skórę.

Dzięki temu stanie się ona nawilżona i pełna blasku. Wystarczy nakładać wazelinę na całą twarz na noc. Następnie należy ją rano dokładnie zmyć za pomocą ulubionego płynu do mycia twarzy oraz letniej wody. Najlepiej tę czynność powtarzać dwa razy w tygodniu.

