Na co zwrócić uwagę wybierając balsam do ciała?

Chociaż prawdą jest, że w dużej mierze kupujemy oczami, to w przypadku balsamu do ciała, jak zresztą każdego innego kosmetyku, wybierając go, powinniśmy kierować się przede wszystkim składem. To przecież zawarte w kosmetyku składniki odpowiadają za nawilżenie i odżywienie naszej skóry, a nie ładne opakowanie czy ciekawa kampania reklamowa.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaki balsam jest najlepszy. Wszystko bowiem zależy od naszych osobistych preferencji oraz potrzeb skóry, które mogą zmieniać się np. w zależności od pory roku. Dlatego też latem większość z nas postawi na kosmetyki o lekkiej formule oraz działaniu nawilżającym, łagodzącym podrażnienie posłoneczne. Zimą natomiast lepiej sprawdzą się produkty o gęstej konsystencji na bazie olejków, które ukoją skórę i przywrócą jej równowagę hydrolipidową naruszoną przez niskie temperatury i suche od ogrzewania powietrze.

Warto wybierać takie balsamy do ciała, których bazą są masła lub oleje 123RF/PICSEL

Oprócz składu warto również zwrócić uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniu balsamu. Najważniejszym z nich będzie oczywiście symbol PAO (ang. Period After Opening), który wskazuje, jak długo możemy bezpiecznie używać kosmetyku po jego otwarciu. Obrazuje go symbol graficzny przedstawiający otwarty słoiczek z liczbą i literą "M", co oznacza liczbę miesięcy, przez które kosmetyk jest bezpieczny i zachowuje swoje właściwości. Na przykład "12M” oznacza, że produkt jest ważny przez 12 miesięcy od momentu otwarcia.

Na opakowaniu balsamu znajdziemy również inne oznaczenia mówiące m.in. o tym czy kosmetyk był testowany na zwierzętach, posiada wegańską formułę lub czy składniki w nim zawarte zostały pozyskane z szacunkiem dla środowiska naturalnego.

Rodzaje balsamów

Szukając odpowiedniego dla naszej skóry balsamu, kierujmy się przede wszystkim jej potrzebami oraz składem kosmetyku. Obecnie w drogeriach znajdziemy szeroki wybór balsamów do ciała, które odpowiedzą na wszystkie wymagania nawet najbardziej kapryśnej skóry.

Balsam nawilżający

Po balsam nawilżający sięga większość z nas, bez względu na to, jaki mamy rodzaj skóry. Kosmetyk ten ma lekką konsystencję i szybko się wchłania, dzięki czemu już po chwili od zastosowania można założyć ubranie, bez obaw o jego pobrudzenie. Balsam nawilżający przynosi ukojenie przesuszonej, szorstkiej i ściągniętej skórze.

Balsam regenerujący

Balsam regenerujący dedykowany jest skórze dojrzałej lub bardzo wysuszonej, której równowaga hydrolipidowa została mocno naruszona. Jeśli więc potrzebujesz natychmiastowego nawilżenia oraz wyciszenia tak nieprzyjemnych objawów jak ściągnięcie czy bolesne pieczenie skóry, sięgnij po kosmetyk regenerujący.

Balsam ujędrniający

Ten rodzaj balsamu będzie pomagał w walce z objawami starzenia się skóry. Nie tylko poprawi jej elastyczność i jędrność, ale również zwiększy stopień jej napięcia. Dodatkowo pobudzi ją do produkcji kolagenu i elastyny.

Balsam kojący

To kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji bardzo wrażliwej skóry, która wykazuje skłonność do podrażnień. Poleca się go również do skóry alergicznej i atopowej. Zawarte w nim substancje będą łagodzić podrażnienia oraz wyciszać takie objawy jak suchość czy pieczenie.

Balsam powinien mieć aplikator 123RF/PICSEL

Balsam wyszczuplający i antycellulitowy

Tego rodzaju balsamy nie tylko nawilżają i ujędrniają skórę, ale pomagają również zwalczać tkankę tłuszczową i cellulit. Balsamy wyszczuplające często po nałożeniu dają efekt rozgrzewający lub chłodzący, dlatego trzeba stosować je ostrożnie w przypadku skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień.

Balsam brązujący

Balsam brązujący to zdrowsza i bezpieczniejsza alternatywa dla naturalnej opalenizny. Jeśli chcesz cieszyć się skórą w złocistym odcieniu bez jej ekspozycji na szkodliwe działanie promieni UV, wypróbuj kosmetyki brązujące. Produkty te nie tylko sprawią, że twoje ciało będzie wyglądało jak muśnięte słońcem, ale również podtrzymają opaleniznę np. po powrocie z wakacji.

Co powinien zawierać dobry balsam do ciała

Bazą dobrej jakości balsamu do ciała powinny być oleje i masła roślinne, które jako naturalne emolienty, odpowiadają za nawilżanie i natłuszczanie skóry. Dodatkowo nadają też balsamowi odpowiednią, kremową konsystencję, która ułatwia jego aplikację. Wśród najczęściej stosowanych w balsamach maseł i olejów znajdziemy m.in. masło shea, kakaowe, kokosowe oraz oleje: arganowy, ze słodkich migdałów, jojoba, olej z awokado oraz oliwę.

Oprócz tego w kosmetykach do ciała powinny znaleźć się takie składniki jak np.:

witamina C - silny antyoksydant, stymuluje syntezę kolagenu i produkcję ceramidów w skórze, a także wykazuje właściwości łagodzące, rozjaśniające i przeciwzapalne,

witamina E - która poza zwalczaniem wolnych rodników, pomaga zachować skórze jędrność, miękkość i elastyczność oraz odpowiada za jej ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych

ekstrakty roślinne

miód i wosk pszczeli

ceramidy

substancje nawilżające- kwas hialuronowy, mocznik

składniki o właściwościach łagodzących- panthenol, alantoina

olejki eteryczne - które działają przeciwzapalnie, antybakteryjnie, antyseptycznie i rozgrzewająco oraz wspomagają gojenie się stanów zapalnych. Pełnią one również rolę naturalnych konserwantów i substancji zapachowych

Tych składników unikaj!

Skoro wiemy już, jakie składniki powinien zawierać dobry balsam do ciała, przyjrzyjmy się tym, których nie powinno w nich być. Wybór kosmetyków do ciała jest ogromny, więc znalezienie tego o dobrym, prostym składzie nie będzie problemem.

Unikaj natomiast produktów, w których składzie znajdziesz np.:

silikony

parafinę i inne oleje mineralne

parabeny

sztuczne barwniki i zapachy

ftalany

PEG-i

Decathlon zwalnia swoich pracowników na sport i daje przykład innym markom