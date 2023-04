Spis treści: 01 Jakie witaminy na suchą skórę?

02 Witamina A - nieoceniona w formie retinolu

03 Witamina B5 - niezbędny budulec skóry

04 Witamina C - sposób na przebarwienia

05 Witamina E - nawilża i odmładza

Sucha skóra wytwarza mniej naturalnych olejków niż inne rodzaje skóry. Przez to często staje się szorstka i matowa, a także ma tendencję do łuszczenia się. Sucha skóra jest skłonna do podrażnień, a dolegliwościami, które jej towarzyszą, są m.in. uczucie napięcia i swędzenie. Jako że jest cieńsza od innych rodzajów skóry, wykazuje szczególną podatność na powstawanie drobnych zmarszczek.

Jej pielęgnacja nie należy do najprostszych. O odżywienie i nawodnienie skóry suchej powinniśmy dbać nie tylko z zewnątrz, ale i od wewnątrz. Kosmetyki, które stosujemy, powinny mieć bogaty, ale i delikatny skład, który nawilży ją, ale i pomoże utrzymać ochronną barierę wilgoci w skórze. Dodatkowo jej kondycję powinniśmy wspierać zbilansowaną dietą bogatą w witaminy.

Jakie witaminy na suchą skórę?

Niektóre witaminy zawarte w pożywieniu oraz kosmetykach doskonale wpływają na kondycję skóry i zapewniają jej zdrowy wygląd. Dodatkowo sprawiają, że staje się ona elastyczna i jędrna. Te cztery witaminy są kluczowe do utrzymania zdrowej i odpowiednio nawilżonej skóry.

Zdjęcie O suchą skórę powinniśmy dbać nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz / 123RF/PICSEL

Witamina A - nieoceniona w formie retinolu

Nie bez powodu nazywana jest “witaminą młodości". Jest ona nieoceniona w leczeniu nieprzyjemnych objawów suchej skóry. Skutecznie łagodzi uczucie ściągnięcia, swędzenia i pieczenia. Co ciekawe nazwa tej witaminy, odnosi się nie do jednej substancji, a całej grupy związków o takiej samej aktywności biologicznej. Najważniejszym z nich jest retinol.



Korzystne działanie retinolu na skórę człowieka udowodniono naukowo. Jak się okazuje ma on szerokie funkcje m.in.:

wzmacnia funkcję ochronną naskórka,

przeciwdziała utracie wody,

działa przeciwzmarszczkowo i antyoksydacyjnie,

redukuje przebarwienia poprzez rozpraszanie skupisk nagromadzonej melaniny,

przyczynia się do zwiększenia produkcji nowych komórek naskórka, a także wspiera jego odnowę,

stymuluje proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych,

zwiększa syntezę kolagenu w skórze właściwej.

W skrócie poprawia on jędrność, elastyczność, odżywienie i nawilżenie skóry, przez co wygląda ona zdrowo i młodo. Dodatkowo właściwości retinolu pomagają zmniejszyć ilość wydzielanego przez skórę łoju, co ogranicza tworzenie się zaskórników.

Witaminę A możemy stosować na skórę w postaci kremów z retinolem, maseczek, czy też serum. Z kolei w pokarmie znajdziemy ją w produktach takich jak: masło, mleko, wątróbka, jaja, jarmuż, szpinak, marchew czy też dynia.

Zdjęcie Produkty bogate w witaminę A doskonale nawilżą skórę od wewnątrz / 123RF/PICSEL

Witamina B5 - niezbędny budulec skóry

Kwas pantotenowy znany jako witamina B5 to niezbędny element budulcowy skóry. Uczestniczy w wielu procesach metabolicznych i umożliwia regenerację naskórka. Witamina B5 odgrywa ważną rolę w łagodzeniu stanów zapalnych, a poza tym dogłębnie nawilża skórę. Dzięki niej staje się ona jędrna i gładka. Jest polecana przy leczeniu wielu problemów skórnych od egzemy po trądzik.

Jej niedobór objawia się zmianami skórnymi w tym patologicznym rogowaceniem oraz nadmiernym złuszczaniem się naskórka. Wskazuje na to również pękanie skóry w kącikach ust. Niedobory witaminy B5 często wynikają z zaburzeń wchłaniania, które są powodowane przez różne stany chorobowe.

Witaminę B5 znajdziemy zarówno w kosmetykach, jak i w produktach spożywczych. Są to m.in.:

mięso - kurczak, wątróbka,

ryby - śledź, makrela,

jajach,

warzywach - brokuły, ziemniaki,

owocach - banany, pomarańcze,

mleku i przetworach,

orzechach.

Zdjęcie Złuszczanie się naskórka jest jednym z objawów niedoboru witaminy B5 / 123RF/PICSEL

Witamina C - sposób na przebarwienia

Podobnie, jak witamina A nazywana jest źródłem młodości. Wykazuje działanie przeciwzapalne. Jest silnym antyoksydantem, który stosowany zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz zmniejsza oznaki starzenia i przeciwdziała powstawaniu zmarszczek. Witamina C znana jest z działania rozjaśniającego cerę. Dobrze radzi sobie z przebarwieniami, a także chroni skórę przed uszkodzeniami, które mogą powodować promienie słoneczne.

Składnik ten doskonale odżywia suchą cerę, poprzez wsparcie tworzenia kolagenu. W ten sposób skóra staje się jędrna i elastyczna.

Witaminę C można znaleźć w wielu warzywach i owocach, w tym w dzikiej róży, czarnej porzeczce, truskawkach, kiwi, cytrynie, papryce, brukselce, kalarepie, brokułach oraz w szpinaku. Przyjmowanie jej w pokarmie to nie jedyny sposób na cieszenie się jej korzyściami. Okazuje się, że miejscowe nakładanie witaminy C na skórę jest skuteczniejsze niż jej spożywanie. Z tego powodu warto zakupić krem, serum lub olejek z aktywną witaminą C, lub przygotować domową maskę np. z dodatkiem cytryny. W przypadku suchej skóry musimy pamiętać, aby stężenie witaminy C w kosmetyku było niewielkie. W przeciwnym razie może on wywołać uczucie ściągania.

Witamina E - nawilża i odmładza

Witamina E jest niezbędna do utrzymania zdrowej skóry. Skutecznie radzi sobie z brakiem nawilżenia, a także oznakami starzenia. Witamina E znajduje się w naszym sebum, czyli olejku skórnym, który stanowi naturalną barierę ochronną odpowiedzialną za utrzymanie wilgoci w skórze. Jej niedobory prowadzą do występowania podrażnień, a także szybszego starzenia się skóry.

Witamina E to antyoksydant, który neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za proces starzenia się komórek. Wykazuje działanie nawilżające i przeciwzapalne. Z tego powodu zalecana jest dla osób zmagających się ze skórą suchą, podrażnioną i atopową. Witamina ta nie tylko łagodzi podrażnienia, ale i przyspiesza regenerację naskórka.

Tak jak inne witaminy może być dostarczana zarówno od zewnątrz w postaci kremów, kropel czy kapsułek, jak i od wewnątrz. Znajdziemy ją m.in. w: