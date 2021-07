Wypadanie włosów: Jakie są przyczyny złej kondycji włosów?

Dlaczego włosy wypadają?

Mimo stosowania odżywek i masek pielęgnujących wiele osób zauważa u siebie nadmierne wypadanie włosów. Czasem nawet najlepsza pielęgnacja nie pomaga, bo przyczyną wypadania włosów może być zła dieta, choroby lub zaburzona gospodarka hormonalna.



Warto zaznaczyć, że każdy z nas w ciągu doby traci od 60 do 100 włosów. Jest to prawidłowy stan, który jest związany z cyklem rozwojowym włosa.



Wyróżnia się trzy fazy—fazę wzrostu, inwolucji oraz spoczynku. To właśnie podczas tego ostatniego etapu dochodzi do wypadania włosów.



Jeśli jednak zauważamy, że włosy wypadają w zdecydowanie większej ilości, należy przyjrzeć się, co może powodować taki stan.



Co może powodować wypadanie włosów?

Istnieje kilka przyczyn wypadania włosów. Może to być spowodowane m.in. takimi chorobami jak cukrzyca, choroba nowotworowa, choroby tarczycy lub choroby skóry np. łuszczyca.

Dodatkowo przyczyną wypadania włosów może być kuracja niektórymi lekami np. przeciwkrzepliwymi. Ponadto nadmierne wypadanie włosów to objaw łysienia androgenowego oraz zaburzeń hormonalnych.

Do przyczyn nadmiernego wypadania włosów można zaliczyć również nieprawidłową dietę, która doprowadziła do niedoboru witamin, cynku oraz żelaza. Przyczyną może być również stres. Nadmierne wypadanie włosów często występuje u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w okresie menopauzy.

Ponadto, jeśli zauważyliśmy u siebie nadmierne wypadanie włosów, warto przyjrzeć się ich pielęgnacji. Często to źle dobrane produkty mogą je osłabiać. Ponadto, by uniknąć obciążenia włosów, które może prowadzić do ich wypadania, warto zrezygnować m.in. z częstego prostowania oraz suszenia gorącym powietrzem.



Jak powstrzymać wypadanie włosów?

Biorąc pod uwagę przyczyny wypadania włosów, w niektórych sytuacjach wystarczy zmienić pielęgnację włosów oraz dietę, a także zacząć suplementować witaminy.

Zdjęcie Nadmierne wypadanie włosów często występuje u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w okresie menopauzy / 123RF/PICSEL

Bywa jednak i tak, że z problemem nadmiernego wypadania włosów poradzą sobie tylko specjalne preparaty przeznaczone do wcierania w skórę głowy.

By jednak skutecznie poradzić sobie z nadmiernym wypadaniem włosów, konieczne jest udanie się do trychologa, który dokładnie zdiagnozuje problem i zaproponuje leczenie.

