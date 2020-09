Wypróbuj domową maseczkę z jabłek, a twoja skóra odzyska blask

Sezon na jabłka w pełni. Wykorzystaj to, ale nie tylko w kuchni. Jak się bowiem okazuje, jabłko sprawdza się także w pielęgnacji cery. Rozjaśnia, dodaje blasku i chroni naczynka przed pękaniem.

Zdjęcie Upiększająca jabłkowa maseczka to niezawodny sposób na przywrócenie cerze nieskazitelnego wyglądu /123RF/PICSEL

Spowodowana pandemią izolacja sprawiła, że większą wagę przywiązujemy dziś do dbania o kondycję skóry, nie zaś skrupulatnego tuszowania wszelkich niedoskonałości za pomocą kolorowych kosmetyków. Chętniej niż wcześniej zamieniamy również drogie preparaty na wykorzystywane na co dzień produkty, takie jak miód, cytryna czy olej kokosowy. Jeśli mamy w planach urządzenie domowego spa, w którym zrelaksujemy się po ciężkim dniu, zwróćmy uwagę na owoc, który prawdopodobnie każda z nas ma w swojej kuchni.

Mowa o jabłkach. Zawierają one mnóstwo witamin i minerałów, takich jak witaminy C, A, E, K, B1, potas, żelazo, wapń i magnez. Nie bez przyczyny dietetycy sugerują, by zjadać przynajmniej jedno jabłko dziennie - ma to nas uchronić przed wieloma chorobami. Dzięki obecności błonnika, regularne spożywanie jabłek pozwala uniknąć problemów trawiennych i zaparć, zawartość flawonoidów z kolei sprawia że jedzenie tych owoców obniża ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.

Jabłko powinno na stałe zagościć nie tylko w diecie, ale i pielęgnacji - szczególnie, jeśli naszej skórze brakuje blasku. Miąższ i skórka tego owocu zawierają bowiem kwasy owocowe AHA, które z powodzeniem wykorzystuje się w zabiegach eksfoliacji. Witamina C z kolei pomaga neutralizować odpowiedzialne za starzenie skóry wolne rodniki oraz uelastycznia naczynia krwionośne, zapobiegając pękaniu naczynek. Ponadto działa rozjaśniająco.

Upiększająca jabłkowa maseczka to niezawodny sposób na przywrócenie cerze nieskazitelnego wyglądu. Do przygotowania owej maseczki będziemy potrzebować kilku składników, którymi możemy dowolnie żonglować, w zależności od aktualnych potrzeb skóry. W swojej podstawowej wersji przepis uwzględnia jedynie jabłko i miód. Należy obrać jeden średniej wielkości owoc i zblendować jego skórkę, a następnie dodać łyżkę naturalnego miodu i dokładnie wymieszać, aby uzyskać gładką pastę. Pomagając pozbyć się martwych komórek maseczka ta znakomicie wygładza skórę.

Jeśli zależy nam na jej dogłębnym nawilżeniu, wystarczy zamienić skórkę jabłka na trzy łyżki zmiksowanego miąższu i dodać dwie łyżki miodu. Problemu przebarwień i wyprysków pozbędziemy się natomiast dzięki maseczce z soku jabłkowego. Świeżo wyciśnięty sok z jednego małego jabłka należy wymieszać z odrobiną wody, dwiema łyżkami mleka i trzema łyżkami miodu. Maseczkę wystarczy rozprowadzić na całej powierzchni twarzy i po upływie 10-15 minut dokładnie spłukać letnią wodą. Skóra już po kilku zabiegach odwdzięczy się promiennym, zdrowym wyglądem.