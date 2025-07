Chociaż racuchy są nam wszystkim w Polsce doskonale znane i pewnie będziemy ich zacięcie bronić, to czasem warto spróbować hamur kizartmasi. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie są skomplikowane, mają uniwersalny charakter (doskonale sprawdzą się i na słodko, i na wytrawnie), a na dodatek są doskonałe dla wegan.

Co prawda, hamur kizartmasi są przygotowywane na bazie drożdży i trochę trzeba poczekać, zanim zaczniemy je smażyć, ale warto spróbować je przygotować, choćby dla zaspokojenia ciekawości tureckiej kuchni.

Skoro mamy wolne przebiegi w kuchni i odrobinę czasu, pora na przygotowanie hamur kizartmasi. Na szczęście, nie trzeba do nich wyszukanych składników, bo zazwyczaj większość z nich mamy w domu. Hamur kizartmasi są przygotowywane na bazie drożdży, więc dla zaoszczędzenia czasu, warto sięgnąć po drożdże suche.

Miskę z ciastem odstaw, przykryj ściereczką, odstaw na godzinę, by podwoiło objętość.

Do zaczynu dodaj resztę mąki oraz sól.

Do miski wlej szklankę ciepłej wody, dodaj cukier oraz drożdże.

Hamur kizartmasi to placki, które mają uniwersalny charakter: mogą być podawane albo z dżemem na słodko, albo konfiturami; np. domowymi, sezonowymi. Można jeść je również z cukrem pudrem. Oczywiście, to tylko część propozycji, ponieważ można podawać je także z twarożkiem, masłem albo solo. Jeśli mamy taką ochotę, to hamur kizartmasi mogą być traktowa również jako pieczywo, które urozmaici śniadania.