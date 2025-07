Nie wznoś muru! Jest sprytniejszy i tańszy sposób, by odgrodzić się od sąsiadów

Jak szybko odgrodzić się od sąsiada? Siatki maskujące są hitem

Jednym z najszybszych i najprostszych rozwiązań jest zamontowanie na ogrodzeniu siatki maskującej. To tkanina wykonana z tworzywa sztucznego, którą przyczepia się do istniejącego ogrodzenia. Utrzyma się na metalowej siatce czy ogrodzeniu panelowym. To rozwiązanie, choć nie jest szczytem elegancji, działa natychmiast i nie jest trudne do wykonania.

W zależności od gęstości taka siatka może zasłaniać od 70 do nawet 100% widoku z zewnątrz. Modele zapewniające 80% zacienienia kosztują około 4-6 zł za metr bieżący. Jeśli zależy ci na pełnej prywatności, warto wybrać siatkę o zacienieniu 90-100%, która kosztuje od 7 do nawet 20 zł za metr. Do montażu potrzebne są także opaski zaciskowe (ok. 15-20 zł za 100 sztuk). Zaletą tego rozwiązania jest błyskawiczny efekt i niska cena. Jeśli ogrodzenie stoi po naszej stronie działki, możemy założyć siatkę samodzielnie. W przypadku wspólnego płotu warto wcześniej porozumieć się z sąsiadem.

Pergola lub parawan: drożej, ale ładniej

Czasem nie trzeba zasłaniać całej działki i wtedy można zdecydować się na inne rozwiązania. Jeśli chcesz osłonić się przed sąsiadem od strony tarasu, altany czy miejsca biesiad grillowych, pomyśl o pergoli. W takim przypadku sprawdzą się też inne lekkie konstrukcje, takie jak trejaż czy mobilny parawan ogrodowy. Takie konstrukcje można dodatkowo obsadzić pnączami, co poprawia ich wygląd i zwiększa poziom osłony. Trzeba jednak pamiętać, że przy silnym wietrze lekkie przegrody powinny być dobrze zakotwiczone lub przymocowane do podłoża.

Drewniana pergola z kratką to wydatek rzędu 150-200 zł za panel o wymiarach 180x180 cm. W ofercie znajdziesz też pergole w formie płotków, bez kratek. Metalowe trejaże kosztują nieco mniej, bo od 80 zł wzwyż. Wiele tu zależy od wysokości i materiału, z jakiego są wykonane. Parawany ogrodowe z rattanu, technorattanu lub drewna to koszt ok. 100-300 zł, w zależności od wysokości i wykończenia.

Żywopłot z grabu odgrodzi cię od sąsiadów 123RF/PICSEL

Jak szybko i tanio odgrodzić się od sąsiada?

Innym szybkim i tanim sposobem na odgrodzenie się od sąsiada są naturalne maty. Można je przytwierdzić do siatki ogrodzeniowej lub drewnianego stelaża. Na rynku znajdziesz wersje z bambusa, trzciny lub z wikliny. Możesz je zamontować za pomocą drutu ogrodniczego, zszywek lub opasek. Maty naturalne to szybkie i niedrogie rozwiązanie, jest jednak nietrwałe. Licz się z tym, że trzeba je wymienić co dwa lub trzy sezony.

Ceny za 3-metrową rolkę o wysokości 1 m zaczynają się od około 40 zł (trzcina), a kończą nawet na 100-120 zł w przypadku mat wiklinowych. Efekt wizualny jest bardzo atrakcyjny, choć nie tak trwały jak w przypadku innych rozwiązań.

Zielony mur, czyli co posadzić przy płocie

Naturalna bariera z roślin to rozwiązanie nie tylko skuteczne, ale też piękne i ekologiczne. Do wyboru mamy wiele gatunków, zarówno zimozielonych, jak i liściastych. Najpopularniejszym wyborem są tuje, zwłaszcza odmiana 'Szmaragd'. Koszt jednej sadzonki o wysokości około 100 cm to obecnie 15-25 zł. Sadzi się je zwykle co 50-70 cm, a efekt pełnej osłony pojawia się po dwóch-trzech latach. Wadą jest wrażliwość na suszę i choroby grzybowe, a także stosunkowo wolny wzrost.

Nie wznoś muru! Jest sprytniejszy i tańszy sposób, by odgrodzić się od sąsiadów 123RF/PICSEL

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się też bambusy ogrodowe. Szybko rosną, tworzą gęste, egzotyczne zasłony, a niektóre odmiany dobrze zimują w Polsce. Trzeba jednak pamiętać o montażu bariery korzeniowej. To rośliny inwazyjne, które mogą rozrastać się bez kontroli. Koszt jednej sadzonki to 25-60 zł.

Jeśli chcesz ekologicznie odgrodzić się od sąsiada, rozważ posadzenie pnączy. Mogą to być na przykład winobluszczu pięciolistkowego, rdestówki Auberta czy bluszczu pospolitego. Te rośliny rosną błyskawicznie i potrafią zakryć ogrodzenie nawet w jednym sezonie. Cena sadzonki to 10-15 zł, a montaż można ułatwić, dodając siatkę lub kratkę jako podporę. Bluszcz i winobluszcz wymagają jednak kontroli. Nieokiełznane, zaczną porastać całą działkę.

Jeśli zależy ci na tanim rozwiązaniu, wybierz liściaste żywopłoty z grabu lub ligustru. Młode sadzonki kosztują od kilku do kilkunastu złotych. Rośliny tracą liście na zimę, ale grab długo utrzymuje je na gałęziach suche i zbrązowiałe. Jest to dobre rozwiązanie dla działek, z których korzystamy głównie w sezonie letnim. W roli żywopłotu sprawdzi się również laurowiśnia czy irga błyszcząca.

"MOŻNA ZDROWIEJ" – O PIELĘGNACJI SKÓRY. Kosmetolog: Latem i przy depilacji popełniamy mnóstwo błędów INTERIA.PL