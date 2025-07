Urlop to czas, w którym powinniśmy całkowicie odciąć się od zawodowych obowiązków, wypocząć i zebrać siły do dalszej pracy. Kodeks pracy mówi, że poza naprawdę wyjątkowymi okolicznościami, przerwanie czasu wolnego od pracy jest niegodne z prawem. Pracownik może w czasie urlopu robić to, na co ma ochotę i nie ma obowiązku odbierać służbowych maili i telefonów. Jest jednak jeden wyjątek!