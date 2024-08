Zdarza się, że dłonie, mimo iż w istocie drobne i szczupłe, optycznie wydają się znacznie szersze. Lub z natury są nieco grubsze. Wówczas warto sięgnąć po tajemniczą broń - pilniczek. To właśnie odpowiednio przypiłowane paznokcie są w tym przypadku kluczem do sukcesu.

Jaki kształt paznokcia do jakich dłoni? Zwróć uwagę na szczegóły

Doświadczone manikiurzystki instruują, by przed złapaniem za pilniczek dokładnie przyjrzeć się swoim dłoniom, a kolejno oszacować jaki kształt paznokci będzie pasował do nich najbardziej. Pod uwagę warto wziąć również, na przykład, typ wykonywanej na co dzień pracy. Bo podczas gdy jedne mogą okazać się wyjątkowo komfortowe "w noszeniu", inne przysporzą nieco problemów, stając się prawdziwym utrapieniem.