Zamiast szamponu można do mycia włosów używać specjalnego mydła. Zrobisz je w domu

Mydło do włosów to doskonała alternatywa dla sklepowych szamponów. Atutem tego kosmetyku jest także to, że możemy wykonać go samodzielnie, komponując składniki pielęgnacyjne w taki sposób, by jak najlepiej dostosować je do potrzeb naszych włosów.

Zdjęcie Jeśli włosy są przesuszone z pewnością pomocne okażą się mydła do włosów z dodatkiem odżywczych olejków /123RF/PICSEL

Potrzeba jest matką wynalazków, a także samodzielności. Potwierdziła to pandemia. Wprowadzone z jej powodu ograniczenia dla wielu osób stały się impulsem do samodzielnego wytwarzania kosmetyków. Największą popularnością cieszyły się przepisy na domowe specyfiki do pielęgnacji skóry - balsamy, kremy i maseczki. Ale w domowym zaciszu można też sporządzić produkty do pielęgnacji włosów, np. specjalne mydła. Do ich przygotowania potrzebujemy bazy mydlanej, którą rozpuszczamy w wodzie, a następnie dodajemy składniki pielęgnacyjne, które najlepiej odżywią nasze włosy.

Reklama

- Wybierając zarówno bazę jak i składniki pielęgnacyjne upewnij się, że są one najwyższej jakości i zadbaj o to, aby w mydełkach znalazło się to, czego twoje włosy potrzebują najbardziej - podkreśla w rozmowie z portalem "MindBodyGreen" Tara Pelletier, specjalizująca się w produkcji mydeł do włosów. I dodaje, że wybór składników to pełna dowolność, jednak ona sama proponuje sięgnąć po te, które najlepiej przysłużą się naszym włosom. Jeśli wiemy, jaki mamy rodzaj włosów i jaki jest ich stan, możemy tak skomponować dodawane do bazy składniki, by powstał produkt idealnie trafiający w nasze potrzeby. Zanim zaczniemy eksperymentować z poszczególnymi składnikami, powinniśmy się upewnić, że na żaden z nich nie mamy uczulenia.

Zatem, jeśli nasze włosy są przesuszone z pewnością pomocne okażą się mydła do włosów z dodatkiem odżywczych olejków. Jak takowe przygotować?

- Zetrzyj na tarce około jednej filiżanki bazy mydlanej, np. glicerynowej, następnie rozpuść ją na małym ogniu, często mieszając. Gdy baza się roztopi, dodaj po jednej łyżce oleju kokosowego, oleju z awokado, oliwy z oliwek i masła shea. Wymieszaj wszystkie składniki, aż dokładnie się połączą. Miksturę do mydelniczki lub foremki do pieczenia i odstaw do ostygnięcia i stwardnienia - instruuje Pelletier.

Jeśli nasze włosy mają tendencję do wypadania lub pojawia się na nich dokuczliwy łupież, to skórze przyda się kosmetyk, który zadiała jak kuracja oczyszczająca. W trakcie przygotowania takiego mydła postępujemy podobnie jak w pierwszym przypadku, zmieniamy jedynie dodatki. Tara Pelletier sugeruje, by do mydlanej bazy dodać trzy łyżki oleju jojoba, 1-2 krople olejku rozmarynowego i tyle samo olejku z drzewa herbacianego.

W przypadku włosów, które łatwo się puszą, warto do mydła dodać łyżkę oleju kokosowego, oleju z awokado i oleju arganowego. Całość możemy wzbogacić o ekstrakt z aloesu. Jeśli zaś mamy często trudne do okiełznania i niesforne loki warto sięgnąć przede wszystkim po składniki, które je nawilżą.

- W tym wypadku najlepsze będą mydła do włosów, które zawierają olej kokosowy i masło shea, ponieważ oba składniki pomagają odżywić włosy, złagodzić puszenie się i sprzyjają lepszemu układaniu się loków - sugeruje fryzjerka Miko Branch. Do mydlanej bazy poza wspomnianymi składnikami możemy dodać jeszcze łyżkę miodu.