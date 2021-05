Zdradliwy kosmetyk. Skutek: Podrażnienia i stan zapalny

Dla wielu jest nieodłącznym elementem codziennego makijażu, ale nie wszyscy wiedzą, że może poważnie zaszkodzić. Po kilku tygodniach stosowania w opakowaniu mogą rozwijać się chorobotwórcze bakterie. Jak ich uniknąć?

Zdjęcie Okolica oczu jest bardzo podatna na infekcje bakteryjne / 123RF/PICSEL

Czasami trudno nam się powstrzymać. Kupujemy kolejne specyfiki, bo chcemy przetestować nowości z drogerii albo skusiła nas promocyjna cena. Efekt? Mamy coraz więcej kosmetyków i nie jesteśmy w stanie zużyć ich wszystkich w bezpiecznym terminie.

Nie chodzi wyłącznie o termin przydatności, który zazwyczaj jest bardzo odległy. Warto zwrócić również uwagę na graficzny symbol otwartego słoiczka. PAO (z ang. period-after-opening) informuje o maksymalnym czasie korzystania z produktu od momentu jego otwarcia.

Później traci swoje właściwości lub nawet zagraża zdrowiu.

Zdjęcie Płynne kosmetyki to idealne środowisko dla rozwoju groźnych bakterii / 123RF/PICSEL

Niewidzialne zagrożenie

Środków ostrożności, które warto zachować, jest jednak więcej. Warto obserwować kosmetyki. Kiedy zmienia się ich konsystencja lub zaczynają inaczej pachnieć – lepiej nie aplikować ich na skórę. Dotyczy to zwłaszcza kremowych produktów w słoiczkach, które po każdym kontakcie z palcem gromadzą w sobie bakterie. Ale nie tylko.

Bardzo zdradliwym specyfikiem może okazać się niepozorna maskara. Tusz do rzęs często wygląda zupełnie normalnie, a w środku opakowania zachodzą bardzo niekorzystne procesy. W czasie makijażu brud i drobnoustroje z rzęs przechodzą na szczoteczkę, zanieczyszczając całą zawartość.

Skutki mogą być naprawdę opłakane.

Słyszalna różnica

Jeśli zauważysz nagłe zaczerwienienie oczu lub wokół nich – to znak ostrzegawczy. Podobnie jak opuchlizna. Zgromadzone przez tygodnie i miesiące bakterie mogą doprowadzić do podrażnienia, a nawet poważnego stanu zapalnego. Z tego powodu tusz do rzęs nie powinien być używany dłużej niż 90 dni.

Po trzech miesiącach być może wciąż będzie świetnie pogrubiał i podkręcał włoski, ale kosztem zdrowia. Pierwszym sygnałem alarmowym powinien być brak charakterystycznego chlupnięcia, kiedy otwieramy maskarę. Wtedy najprawdopodobniej jest już stara i przeterminowana.

A jeśli nie? Eksperci mimo wszystko zachęcają do regularnej wymiany tuszu. W końcu lepiej zapobiegać, niż później leczyć.

