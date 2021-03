​Zdradzamy pięć trików, które pozwolą ci dobrze wyglądać bez makijażu

Producenci kosmetyków do makijażu nie będą mieli w tym sezonie gigantycznych zysków. Coraz więcej gwiazd przekonuje bowiem, że teraz modne jest pokazywanie się bez makeupu.

W tym roku modne jest pokazywanie się bez makeupu

Głośno było ostatnio o Emmie Corrin, która na gali Critics Choice Awards przed odebraniem statuetki zmyła makijaż i wystąpiła "saute". Nie inaczej jest na instagramowych profilach gwiazd - selfie robione w pełnym makijażu są już tam passe. Co zrobić, by mimo braku makeupu wyglądać świetnie? Są na to sposoby.





Gdy na początku pandemii gwiazdy zamknięte w mieszkaniach pokazywały się w domowym wydaniu - w dresach, kapciach, podczas urządzania ogródka lub balkonu, brak makijażu na ich twarzach wydawał się czymś naturalnym, ale tylko chwilowym. Jednak sytuacja, która miała trwać krótki czas, powoli staje się nową rzeczywistością, bo świata, w którym króluje wyidealizowany instagramowy wizerunek na profilach popularnych gwiazd już nie ma. Zniknęło konturowanie twarzy, sztuczne rzęsy i nienaturalnie wyglądające brwi. Teraz w social mediach najbardziej w trendach jest naturalnie wyglądająca twarz, której nie zdominował bronzer, rozświetlacz i idealnie wyrysowane konturówką usta. Wystarczy spojrzeć, jakie selfie wrzuciły w ostatnim czasie Małgorzata Socha, Edyta Pazura czy Agnieszka Cegielska - żadna z nich nie ma na twarzy makijażu, a jednak ich zdjęcia są piękne i zdobywają wiele lajków i komplementów internautów.

Jak sprostać nowemu instagramowemu trendowi, który dla wielu kobiet może okazać się nie lada wyzwaniem? Jak sprawić, by "naga", pozbawiona makijażu twarz wyglądała tak świeżo i pięknie jak u znanych kobiet? Są na to sprawdzone sposoby, które stosują także gwiazdy (choć pewnie żadna się do tego nie przyzna.

Brwi

Jeśli są wyraziste, odpowiednio wyregulowane, twarz nigdy nie wygląda źle. Dlatego możesz nie malować ich trzema odcieniami pomady do brwi, ale wizyta u kosmetyczki lub domowa henna oraz odpowiednia regulacja są niezbędne. By optycznie poszerzyć zbyt wąskie brwi, wyczesz włoski do góry szczoteczką. A żeby utrwalić nowy kształt brwi, użyj szczoteczki, którą wcześniej przeciągnij po powierzchni mydła w kostce. To teraz bardzo często stosowany sposób na układanie brwi, tzw. soap brows. Metoda z początku XX wieku, którą lansują makijażyści z Hollywood!

Krem pod oczy

Zamiast korektora wklepywanego pracowicie gąbeczką możesz używać kremu pod oczy z rozświetlającymi drobinkami. A żeby skóra w tym miejscu była gładka i wypielęgnowana, możesz zastosować kolejny trik stosowany przez gwiazdy: wczesnym wieczorem nakładaj krem pod oczy jak maseczkę - bardzo grubą warstwą, a następnie zetrzyj nadmiar kosmetyku godzinę przed położeniem się do łóżka. Rano skóra będzie porządnie nawilżona, a cienie zdecydowanie mniej widoczne. Zaś rozświetlające drobinki sprawią, że oczy będą wyglądały na wypoczęte.

Krem na dzień z pigmentami

Nie trzeba używać podkładu, by poprawić koloryt skóry. Wiele kremów na dzień zawiera pigmenty, które aktywizują się po wklepaniu kosmetyku w skórę i sprawiają, że mimo braku fluidu, cera wygląda jednolicie i świeżo.

Rozjaśniające serum na noc

Żeby dobrze się czuć (i wychodzić na zdjęciach!) bez makijażu, należy zadbać o to, by cera była pozbawiona większych przebarwień, bo brązowe plamki niestety mocno postarzają i szpecą twarz. Kosmetyki wyrównujące koloryt najlepiej stosuj na noc, bo zwykle w ich składach znajdują się kwasy AHA lub retinol, a skóry posmarowanej kosmetykami z tym składnikami nie można wystawiać na słońce.

Odżywcza pomadka do ust

Gładkie usta bez przesuszonych skórek, pokryte cienką warstwą bezbarwnej pomadki wyglądają równie atrakcyjnie jak gdyby były pomalowane pomadką w odcieniu nude. Jeśli odżywczy balsam do ust nałożysz tak, by delikatnie wychodził tuż za kontur warg, usta optycznie wydadzą się pełniejsze. Sprawdzone przez gwiazdy!

