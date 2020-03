​Zrób kilka dni detoksu od makijażu, a efekty cię zaskoczą

- Komórki potrzebują czasu na złuszczanie i usuwanie martwego naskórka. Robią to naturalnie, ale jeśli cały czas coś nakładamy na skórę, zakłócamy ten cykl - wyjaśnia dermatolog Rachel Nazarian.​

Zdjęcie Brak makijażu sprzyja szybszej regeneracji komórek skóry, dzięki czemu jest ona bardziej promienna /123RF/PICSEL

- Makijaż, nawet jeśli sięgamy po kosmetyki naturalne, nigdy nie będzie doskonale współdziałał ze skórą. Im więcej czasu możemy zachować świeżą i "nagą" skórę, w jej naturalnym stanie, tym lepiej - przyznaje Rachel Nazarian.

Reklama

Ekspert podkreśla, że efekty takiego makijażowego detoksu mogą być różne, w zależności od tego, czy kosmetyki, których używamy są właściwie dobrane do naszej skóry, czy ich formuły są cięższe, czy sięgamy po lekkie kremy BB lub CC. Jeśli jednak dostrzeżemy znaczną poprawę w kondycji skóry po kilku dniach bez makijażu, może to być dla nas sygnał alarmowy, że produkty, których używamy są nieodpowiednie i negatywnie wpływają na skórę.

- Nie chodzi tak naprawdę o zrobienie kilku dni wolnego dla naszej skóry, ale przewartościowanie tego, co nakładasz na skórę. W tej kwestii warto być bardziej świadomym - przyznaje dermatolog.



Jak podkreśla dermokosmetolog dr Swati Srivastava, skóra jest największym organem, który również potrzebuje naszej troski, tym bardziej że to ona narażona jest na negatywne działanie szeregu czynników zewnętrznych. Oczywiście makijażowy detoks jest sposobem na poprawę jej kondycji, ale jest to tylko jedna z kilku koniecznych praktyk.

- Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia, stresu i makijażem nasza skóra staje się twarda i zaczyna wykazywać przedwczesne oznaki starzenia. Skóra ma wiele warstw. Wiele zabiegów może poprawić zewnętrzny wygląd i kondycję skóry, ale w przypadku głębszych warstw należy zwrócić uwagę na dietę, której efekty zaczniemy dostrzegać po około miesiącu - dodaje.



Brak makijażu sprzyja szybszej regeneracji komórek skóry, dzięki czemu jest ona bardziej promienna. Jednak nawet bez makijażu nie można zapomnieć o podstawowej pielęgnacji. Natasha Tuli, specjalistka od pielęgnacji skóry, zachęca do korzystania z dobrodziejstw różnorodnych olejków, które są świetnym narzędziem do usuwania makijażu, ale również doskonale odżywiają skórę.



- Używaj produktów bezzapachowych i łagodnych środków czyszczących. Stosuj peeling raz w tygodniu, który zawiera mikroenzymy roślinne. Wybierz krem nawilżający z kwasem hialuronowym. Utrzyma skórę elastyczną i przywróci równowagę nawilżenia, co jest bardzo istotne - wskazuje dr Srivastava.