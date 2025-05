Nie dziękuj za garnki i zegarki. Ślubne prezenty, których lepiej unikać

Zegarki, które odliczają czas do końca…

Zegarek to elegancki prezent, ale w przypadku ślubu może oznaczać coś więcej niż punktualność. W wielu kulturach wierzy się, że dawanie zegarka oznacza… odliczanie czasu do końca związku. Według niektórych do rozwodu, według innych nawet do śmierci jednej z osób. Brzmi dramatycznie? Być może. Ale warto się zastanowić, czy chcemy, by młoda para z każdą sekundą przypominała sobie o tykającej klątwie.

Jeśli już naprawdę nie możemy się oprzeć, by podarować parze piękny zegar czy designerski zegarek, tradycja podpowiada rozwiązanie. Wystarczy, że obdarowany "odkupi" prezent symbolicznie, np. dając złotówkę. Urok zdjęty, można spać spokojnie.

Noże, które przecinają miłość

Zestaw luksusowych noży kuchennych? Świetny pomysł na parapetówkę, ale niekoniecznie na ślub. Przesąd mówi jasno: ostre przedmioty przecinają więzi, a w małżeństwie to ostatnie, czego potrzeba. Co ciekawe, w niektórych krajach, np. w Chinach, zakaz dawania noży jest wyjątkowo silny. Nie tylko ze względów symbolicznych, ale też dlatego, że są to przedmioty związane z konfliktem i agresją.

Perły łez i smutków

Choć wiele kobiet marzy o perłach, ich wręczanie w dniu ślubu może być ryzykowne. Perły, według starych wierzeń, symbolizują łzy - i to nie te szczęścia. Przesąd głosi, że panna młoda, która nosi perły na ślubie lub otrzyma je w prezencie, będzie w małżeństwie często płakać.

Pusty portfel, puste konto

Portfel to z pozoru bardzo praktyczny prezent. Elegancki, symboliczny, często wręczany z klasą. Problem zaczyna się, gdy jest… pusty. Według wierzeń, podarowanie pustego portfela wróży finansowe kłopoty. Taki prezent może przynieść biedę albo permanentny brak pieniędzy.

Dlatego jeśli już kupujemy portfel, albo torebkę czy kuferek, dobrze jest włożyć do środka choćby grosik. Symboliczna gotówka ma "przyciągnąć" finansową pomyślność i rozwiązać sprawę.

Buty, którymi uciekają uczucia

Dawanie butów na ślub to dość kontrowersyjny gest. Przesąd mówi, że osoba, która dostaje buty, może… odejść. Bo buty to symbol drogi, ruchu, odejścia, i jeśli podarujemy je komuś bliskiemu, możemy go "wychodzić" ze swojego życia.

W kontekście ślubu brzmi to niezręcznie. Dlatego lepiej zostawić temat obuwia na inne okazje, np. jako prezent indywidualny, poza ślubną atmosferą. Albo zaproponować bon do ulubionego butiku - wtedy decyzja zostaje po stronie pary młodej.

Chusteczki - bo będą łzy

Chusteczki, nawet najpiękniejsze, haftowane, z monogramem, niosą za sobą jedno znaczenie: łzy. Wręczenie ich młodej parze ma wróżyć płaczliwe życie, pełne smutku. A że ślub to moment radości, lepiej nie przemycać w prezencie tak smutnych akcentów.

Wyjątkiem mogą być sytuacje, gdy chusteczka jest symbolem rodzinnej tradycji, np. przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Garnki pełne... przesądów?

Choć garnki to prezent z kategorii "praktyczne i bezpieczne", i one mają swoją ciemniejszą stronę. Według niektórych przesądów wręczanie pustych garnków może przynieść biedę i brak dostatku w małżeństwie, bo do domu symbolicznie wprowadza się pustkę. Inni uważają, że taki prezent to nie do końca subtelne przypomnienie, że od teraz rola panny młodej to gotowanie i stanie przy garach.

Czy to wszystko trzeba traktować serio?

Oczywiście, że nie. Ale z drugiej strony, ślub to moment przełomowy, często bardzo emocjonalny. Jeśli wiemy, że para młoda, albo jej rodzina, wierzy w przesądy, lepiej nie ryzykować niepotrzebnego spięcia. Bo nawet jeśli my traktujemy temat z przymrużeniem oka, dla kogoś innego symbolika może mieć znaczenie.

Dlatego najlepiej zapytać parę o listę prezentów albo wspomóc ich podróż poślubną.

