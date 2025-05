Co przyniesie czwartek, 8 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz trafić na kogoś, kto uwielbia być w centrum uwagi. Pozwól tej osobie błyszczeć, a możesz mieć nadzieję na jej wdzięczność i… zainteresowanie! Lubimy tych, którzy lubią nas. Jeśli jesteśmy naprawdę nastawieni na związek, nie zwracamy się ku ludziom nieprzystępnym. W finansach możesz uczuć potrzebę kreatywnego wykorzystania talentów.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym możesz chcieć mieć dużo wszystkiego. Uważaj tylko, by komfort nie zamienił się w przesycenie, a potem w niestrawność i w niesmak! Dawkuj sobie oszczędnie pewne rozrywki oraz znajomości. Niektórzy ludzie są ekscytujący, ale po ich wizycie długo kręci się w głowie. W finansach nie trzymaj wszystkich cennych rzeczy w jednym miejscu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Diabeł

W miłości łatwo będzie ulec dziś pokusie. Krzykliwe, ekstrawertyczne postacie obiecują szybkie efekty i moc wrażeń. Warto jednak pamiętać, że relacje z takimi "niebieskimi ptakami" dobre są wyłącznie na chwilę. Tak jak nie możesz długo żywić się fast-foodem, nie warto Ci przedłużać związku stworzonego wyłącznie do doraźnej zabawy. W finansach przeczytaj umowę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Cesarz

W kontaktach prywatnych postaw na szybkie i skuteczne rozwiązania. Zrobione jest lepsze od idealnego. Musisz urządzić dom? Kup potrzebne sprzęty z wyprzedaży lub z drugiego obiegu, nie staraj się zaimponować nikomu wielkim stylem. Ludzie docenią szczególnie Twoją przedsiębiorczość. W finansach nie rób wszystkiego samodzielnie, zleć część prac na zewnątrz.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem bezwolnym, który swoje uczucia pozostawia działaniu losu i wpływowi innych osób. Za wszelką cenę chce być on "tym dobrym", a więc nie powie "tak" ani "nie", żeby tylko nikogo nie rozczarować. Nie przyjmuje do wiadomości, że niezdecydowanie rani często najbardziej. W finansach postaraj się o poręczenie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych masz wszystko, czego Ci trzeba, by osiągnąć sukces. Nie szukaj aprobaty w konserwatywnym środowisku. Postaw na nowe relacje oraz ludzi, którzy idą z duchem czasu. Ktoś bardzo podziwia Twoją zaradność, jest Tobą wyraźnie zaintrygowany. W finansach możesz odnieść pierwsze, drobne sukcesy, postawić na swoim, zrobić krok do przodu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Siła

W relacjach prywatnych czas zarządzić… wielkie sprzątanie! Brzmi okrutnie? Nie bój się - wcale nie trzeba być bezwzględnym, aby wyznaczyć granice, uporządkować zasady, na jakich ma działać związek i wyznaczyć reguły komunikacji. Niemniej z osobami, które tego nie respektują rozpraw się bez wahania. W finansach możesz zarobić dobre pieniądze na pracy fizycznej.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych możesz otrzymać "stanowisko" oficjalnej miłości, osoby najważniejszej w danym gronie, pierwszej po… etc. Mówi się, że tytuły i umowy to tylko papierki, ale często właśnie one pozwalają traktować kogoś poważnie. Nie zaniedbuj formalności i właściwej prezentacji w towarzystwie. W finansach możesz dostać odznaczenie, zdobyć pierwszą nagrodę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 8 Kielichów

Niektóre znajomości są jak wiekowa zastawa po prababci. Nie używasz, nie podoba Ci się, a i tak zajmuje miejsce i łapie kurz, który musisz co jakiś czas przez pół dnia czyścić. Ludzi jednak nie da się zamknąć w serwantce, odłożyć na półkę. Daj im wolność, a sobie zdejmij ciężar z barków. W finansach wysiłek może okazać się zbyt duży w stosunku do efektów.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta As Buław

W życiu osobistym odkurz… stare znajomości. Odnajdź książkę adresową sprzed las, odnajdź znajomych przez media społecznościowe, umów się na kawę lub weź udział w rocznicowej imprezie. To będzie szansa, by przypomnieć sobie dobre chwile, a te złe… obejrzeć z innej perspektywy. W finansach możesz zdobyć pieniądze w branży czyszczącej lub na sprzedaży drobiazgów do domu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 2 Kielichów

W życiu osobistym możliwe będzie intrygujące spotkanie, wieczorek zapoznawczy. Randka w ciemno lub spotkanie we czworo - miłość może wejść Ci w drogę wszędzie poza Twoimi czterema ścianami. Nie stroń więc od imprez, sytuacji towarzyskich. Rozmawiaj z ludźmi i szczerze się nimi zainteresuj. W finansach możliwa będzie współpraca z osobą utalentowaną.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Eremita

Dzisiaj tak naprawdę nie potrzebujesz nikogo do szczęścia. Wszystko, co na tym świecie najlepsze, możesz zdobyć o własnych siłach. Postaw na wieczór w aromatycznej kąpieli, zamiast wybierać się na nudną randkę czy do zadymionego i zatłoczonego klubu. Przelotne znajomości nie dadzą teraz szczęścia. W finansach warto przyjrzeć się rachunkom za wodę i... kosmetyki.

