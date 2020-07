URODA |

Jak sama nazwa wskazuje, podstawą diety kefirowe jest kefir. W ciągu pięciu dni można nie tylko organizm z toksyn, ale również zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Na czym polega odchudzająco-oczyszczająca kuracja kefirowa i jakie są jej efekty?

Kefir to samo zdrowie! Kefir stymuluje metabolizm i wspomaga perystaltykę jelit, co sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej i oczyszczaniu organizmu z toksyn. Dodatkowo jest niskokaloryczny, a dzięki dużej zawartości białka jest również bardzo sycący. Kefir jest źródłem wapnia i magnezu, witamin z grypy B, kwasu foliowego oraz witaminy K i biotyny. Ze względu na obecność bakterii i drożdży w kefirze, jest to napój, który u osób z nietolerancja laktozy często nie wywołuje rożnego rodzaju dolegliwości trawiennych. Kefir jest również nazywany naturalnym probiotykiem.