W ostatnich swoich postach jasnowidząca odnosiła się przede wszystkim do mistycznego znaczenia listopada, jako miesiąca na pograniczu świata fizycznego, jak i duchowego. Wizjonerka zwróciła uwagę na to, jak istotna dla zachowania tożsamości i budowania przyszłości jest pamięć o naszych przodkach i pielęgnowanie bezwarunkowej, ponadczasowej miłości.

Aida Kosojan-Przybysz zachęca ponadto do tego, by w tym niezwykłym energetycznie czasie poświęcić czas na pielęgnowanie w sobie wdzięczności wobec wszechświata za wszystko dobre, co przytrafia się w życiu każdemu z nas. Zdaniem wielu to najprostsza droga do manifestowania się wielkich rzeczy i najskrytszych marzeń.