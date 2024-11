Prościutki quiz wiedzy o życiu codziennym w PRL. Dasz sobie z nim radę?

Życie codzienne Polaków w latach 70. i 80. XX wieku w Polsce Ludowej pełne było zarówno wyzwań, jak i swoistych absurdów, które dziś mogą wydawać się nieco surrealistyczne. W tamtym czasie sklepy świeciły pustkami, a ludzie nierzadko spędzali wiele godzin w kolejkach, by zdobyć podstawowe produkty. Towary deficytowe, takie jak kawa, mięso, czy papier toaletowy, dostępne były na kartki, co miało regulować ich przydział, ale tak naprawdę zmuszało do kombinowania i wymiany wśród sąsiadów. Rodziła się więc swoista "gospodarka wymienna": kto miał znajomości, ten mógł liczyć na łatwiejszy dostęp do towarów, a także na uniknięcie godzin czekania w kolejce.