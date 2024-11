Na co są dobre figi? Owoce zawierają wiele cennych składników

Figi to owoce pozyskiwane z figowców pospolitych. Rzeczone drzewa występuje naturalnie między innymi w Tunezji, Turcji, Algierii, Hiszpanii, we Włoszech czy na Cyprze. W zależności od odmiany dojrzałe owoce figowca mogą przybierać kolor brązowy, purpurowy lub zielony. W smaku są słodkie i dość łagodne.

W składzie fig znajdziemy wiele cennych składników odżywczych. Mowa tutaj o witaminach i minerałach takich jak witamina C, witaminy z grupy B, potas, wapń, magnez czy fosfor. Zawierają również błonnik, pektyny oraz kwasy organiczne.

Na co są dobre figi? Włączenie owoców do diety może pomóc w pokryciu zapotrzebowania na witaminy i sole mineralne. Pektyny zawarte w figach mogą wspomóc funkcjonowanie układu pokarmowego. Ponadto rzeczone związki przyczyniają się do zmniejszenia poziomu cukru we krwi, a także redukują ilość złego cholesterolu w organizmie.

Poszukując świeżych fig w sklepie, warto sięgać po owoce jędrne, niezbyt twarde. Dobrze również unikać owoców uszkodzonych oraz tych, których woń jest nazbyt intensywna (to może oznaczać, że figa jest przejrzała).

Figi a odchudzanie. Ile mają kalorii?

Świeże figi składają się w większości z wody. 100 gramów owoców ma około 61 kcal. Ze względu na niską kaloryczność, figi są polecane osobom będącym na dietach odchudzających. Zawartość błonnika w figach sprawia, że zjedzenie owoców może zwiększyć uczucie sytości, a tym samym zredukować ryzyko podjadania pomiędzy posiłkami.

Warto jednak pamiętać o tym, że figi suszone, którymi zajadaliśmy się w szczególności za czasów PRL–u, są bardziej kaloryczne. W 100 gramach suszonych owoców znajduje się około 300 kcal. W niewielkiej porcji tego produktu znajdziemy sporo łatwo przyswajalnych cukrów prostych. Z tego względu suszone figi są często wybierane przez osoby potrzebujące dużo energii (na przykład sportowców).

Jak się powinno jeść figi?

Świeże figi można jeść bez żadnych dodatków, w formie przekąski. Dojrzałe owoce mają delikatną skórkę, więc można spożywać je bez obierania.

Wiele osób dodaje owoce także do sałatek. Figi można również wykorzystać do przygotowania deserów – idealnie sprawdzą się jako dodatek do lodów czy słodkich jogurtów. Warte uwagi są także wypieki z figami – można ich użyć do zrobienia ciast czy muffinków.

Niektórzy dodają figi do sałatek. 123RF/PICSEL

Z fig można przyrządzić przetwory. Dżem z tych owoców to doskonały dodatek do placuszków lub naleśników.

A jak można jeść suszone figi? Niektórzy dodają je do śniadań – owsianek, granoli czy płatków. Warto jednak pamiętać o tym, że suszone figi są dość kaloryczne. Jeśli dbamy o linię i chcemy zgubić zbędne kilogramy, to wówczas lepiej nie przesadzać z ich ilością.

Kiedy nie jeść figi? Te osoby powinny z nich zrezygnować

Pomimo tego, że figi to niezwykle zdrowe owoce, to jednak nie każdy może sobie pozwolić na włączenie ich do diety. Kto powinien z nich zrezygnować? Jeśli chodzi o figi suszone, to ze względu na wysoką zawartość cukru i kaloryczność, nie powinny po nie sięgać osoby chorujące na cukrzycę czy osoby otyłe.

Z oczywistych względów, z fig powinny zrezygnować także osoby uczulone na te owoce. Co więcej, figi zawierają tyraminę, która może zaostrzać objawy migreny. Z jadłospisu muszą wykreślić je osoby, które biorą leki rozrzedzające krew, a także chorujące na schorzenia związane z układem pokarmowym.

