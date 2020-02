By terapia dała efekt

Powodzenie kuracji zależy w połowie od prawidłowej diagnozy i doboru metod leczenia, a w połowie od samego chorego. Bo co z tego, że wykupisz dobre leki, jeśli będziesz je zażywała niewłaściwie?

Zdjęcie Aby inhalacja zadziałała, trzeba przestrzegać kilku zasad /123RF/PICSEL

Tureckie ministerstwo zdrowia zrobiło eksperyment: przez dwa miesiące personel aptek na miejscu uczył pacjentów, jak używać inhalatorów w codziennym leczeniu astmy. Efekt? Prawie dziesięciokrotnie zmalała sprzedaż inhalatorów do leczenia zaostrzeń tej choroby! Dzięki odpowiedniemu stosowaniu farmaceutyków na co dzień, zaostrzeń po prostu nie było. To dowodzi, jak wiele zależy od tego, czy preparat zostanie właściwie przyjęty. Co możesz zrobić, aby leczenie przebiegało skuteczniej?

Walczysz z astmą?

Reklama

Czy ktoś poinstruował cię, jak stosować inhalator? Jeśli nie, uwzględnij poniższe wskazówki. Nim weźmiesz wdech z lekarstwem, najpierw zrób trzy naprawdę głębokie wdechy i wydechy, by przewentylować płuca.



Przygotuj inhalator i - przed użyciem - wyciśnij z dróg oddechowych całe powietrze. Pomóż sobie przeponą i mięśniami brzucha. Dopiero teraz szczelnie obejmij wargami ustnik i wciągnij z niego lek. Mocno i jak najgłębiej! Przytrzymaj w płucach wdech z preparatem przez sześć sekund - policz w pamięci do sześciu. Powoli wypuść powietrze.



Na koniec co najmniej dwa razy dokładnie przepłucz buzię, bo resztka sterydu może wywołać grzybicze zapalenie jamy ustnej. Przepłucz też gardło. Na koniec wypij kilka łyków wody, by wypłukać lek z krtani i przełyku. Jeśli masz nadwrażliwe zęby, używaj wody ciepłej.

Leczysz niedoczynność tarczycy?

Słyszałaś więc zapewne, że tabletkę z syntetycznym hormonem tarczycy powinnaś stosować na czczo - a to oznacza osiem godzin od poprzedniego posiłku. Po zażyciu przez jakiś czas nie powinnaś nic jeść. Kiedyś uważano, że 20 minut wystarczy. Dziś lekarze radzą, by powstrzymać się od jedzenia co najmniej 45 minut.



Jeśli zjesz coś za szybko, lek zostanie przez organizm wykorzystany tylko w 60-70 proc. Przez co najmniej dwie godziny nie powinnaś pić kawy. A także unikać jedzenia soi i jej przetworów. Zawierają substancje upośledzające wchłanianie tych hormonów.