​Ciepła kąpiel zbawienie wpływa na serce

Zakończenie dnia gorącą kąpielą może przynieść więcej korzyści, niż jedynie relaks. Nowe badanie pokazuje, że może również zmniejszyć ryzyko chorób serca i udaru mózgu.

Zdjęcie Kąpiel w wannie wykazuje właściwości podobne do ćwiczeń, ponieważ zwiększa pracę serca /123RF/PICSEL

Wcześniejsze badania dotyczące kąpieli wykazały już, że jest ona korzystna dla jakości snu i zdrowia psychicznego. Nowe badanie opublikowane na łamach czasopisma "Heart", wykazało, że codzienna gorąca kąpiel przyczynia się również do zmniejszenia ryzyka chorób serca o 28 proc. i zmniejszenia o 26 proc. ryzyka udaru.

- Częste kąpiele w wannie były istotnie związane z niższym ryzykiem nadciśnienia, co sugeruje korzystny wpływ kąpieli na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych - wyjaśniają badacze.

- Wygląda na to, że kąpiel w wannie wykazuje właściwości podobne do ćwiczeń, ponieważ zwiększa pracę serca, ale robi to poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych i pompowanie krwi do innych części ciała - wyjaśnił dr Eric Brandt, kardiolog ze szpitala Yale New Haven w Yale School of Medicine. Podkreślił również, że z pewnością nie bez znaczenia są inne elementy zdrowego stylu życia.

Poprzednie badania dotyczące ekspozycji na ciepło wykazały wnioski podobne do tych w obecnym badaniu. Testy przeprowadzone w 1999 roku na osobach z cukrzycą wykazały, że kąpiel prowadzi do obniżenia poziomu glukozy we krwi na czczo, a relaks w saunie jest powiązany ze zmniejszonym ryzykiem nagłego zgonu w wyniku chorób sercowo-naczyniowych.