To jak, decyzja podjęta? To teraz poznaj coś, czego mogłaś o sobie nie wiedzieć.

Masz swoje życiowe zasady. A jedną z nich, której nigdy nie zmienisz i starasz się też przekonywać do niej innych, to "spokój to siła". Jesteś osobą, która wie, czego chce, odpowiedzialną, dobrze zorganizowaną i zawsze masz jakiś plan awaryjny. W sytuacjach podbramkowych to właśnie twój spokój ratuje wszystko. Kiedy czujesz się szczęśliwa? Gdy masz poczucie bezpieczeństwa - dom, bliscy, codzienna rutyna. Piękne jest też to, że nie potrzebujesz fajerwerków, żeby czuć się spełniona - wystarczy ci harmonia i spokój ducha.