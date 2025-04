Kris Jenner zaskakuje nowym wyglądem. Fani nie kryją zachwytu: "Wygląda o 20 lat młodziej!"

Nowy wygląd Kris wywołał mieszane reakcje wśród internautów . Wielu fanów zachwycało się jej młodzieńczym wyglądem, komentując: " Wygląda o 20 lat młodziej !" czy " Obsesja na punkcie tej fryzury! ". Inni zauważyli podobieństwo do jej córki Kendall Jenner, co tylko podsyciło dyskusje na temat genetyki i wpływu stylizacji na wygląd.

Choć oficjalnie nie potwierdziła żadnych zabiegów kosmetycznych, wielu spekuluje, że jej młodzieńczy wygląd to efekt połączenia genetyki, profesjonalnej pielęgnacji skóry oraz ewentualnych zabiegów estetycznych. W przeszłości przyznała się do korzystania z produktów pielęgnacyjnych z linii SKKN by Kim, co może również przyczyniać się do jej promiennego wyglądu.