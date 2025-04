Zapytałam się kilku osób, czy byli kiedykolwiek w Kopalni Soli "Wieliczka". Jednak duża część odpowiedzi, to było: "dawno", czy też "nigdy". Sama również dotychczas należałam do tego grona, które wspomina atrakcję, jako przebłysk z wycieczki szkolnej, że "coś tam było, jakby wieki temu". Mogłoby się wydawać, że dla niektórych kłopotliwa jest głównie odległość, jednak to zjawisko obejmuje nawet mieszkańców Krakowa.