Cierpisz na jedno z tych schorzeń? Covid-19 możesz przejść ciężej niż inni

Nie tylko wiek, ale i kondycja może mieć wpływ na to, jak przejdziemy Covid-19. Lista tych, którzy w czasie epidemii powinni szczególnie na siebie uważać jest długa i co ciekawe, znajdują się na niej nie tylko seniorzy z chorobami układu oddechowego.

Prawie pół miliona zakażonych, 108 tysięcy wyleczonych, 20 tysięcy zgonów - tak przedstawiają się statystyki pandemii koronawirsa Sars- Cov-19. Nie trzeba jednak śledzić statystyk, żeby uświadomić sobie, że sytuacja jest poważna i - dla większości osób - bezprecedensowa. W Polsce od 25 marca rząd wprowadził nowe ograniczenia, mające na celu walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii. W myśl nowych regulacji z domów można wychodzić tylko w celu dojazdu do pracy, wolontariatu związanego ze wsparciem służby zdrowia oraz realizacji tzw. niezbędnych potrzeb życia codziennego (np. zakupy, czy wizyta u lekarza).

Mimo, że ograniczenia wiążą się z koniecznością drastycznej zmiany codziennych nawyków, przez większość osób przyjmowane są ze zrozumieniem. Nic dziwnego - każdy już chyba zdaje sobie sprawę, że w okresie epidemii kwestie niezwiązane z ochroną zdrowia powinny zejść na dalszy plan.

Są jednak grupy osób, które w tym wyjątkowym czasie powinny szczególnie troszczyć się o swoje zdrowie. Chodzi tu nie tylko o - często wskazywanych jako "grupa ryzyka" - seniorów, ale również o tych, którzy cierpią na wybrane przewlekłe choroby, przyjmują określone leki, lub po prostu prowadzą niehigieniczny tryb życia.

Koronawirus - jak to działa?

Aby zrozumieć, dlaczego niektóre schorzenia mogą skutkować trudniejszym przebiegiem Covid-19, trzeba najpierw wyjaśnić, jak działa wirus.

"Drobnoustroje te do namnażania się potrzebują żywych komórek. Wirus musi więc wniknąć do komórki gospodarza, gdzie następnie zmusza go do produkcji swojego DNA lub RNA", tłumaczy dr Marek Wasiluk, założyciel warszawskiego Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium. "Ujmując sytuację obrazowo, możemy sobie wyobrazić, że komórki otoczone są murami, do których istnieją wrota (receptory). Wirusy "oszukują" komórki, i przyczepiając się do receptorów, wnikają do nich. Po wniknięciu zaczynają się namnażać".

Co ważne: to, które komórki zostaną zaatakowane, zależy od rodzaju wirusa. Dla przykładu: wirus HIV potrzebuje komórek układu odpornościowego, WZW rozwija się w wątrobie, wirus SARS-Cov-2 atakuje zaś przede wszystkim komórki układu oddechowego.