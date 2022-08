Konsekwencje spożycia alkoholu

Żeby organizm wydalił spożyty alkohol, musi go w całości zmetabolizować. To niesie szereg negatywnych konsekwencji. Określamy je jednym krótkim słowem: kac, w którym mieści się bogata lista dolegliwości. Są wśród nich:

Reklama

wzmożone pragnienie,

ból głowy,

światłowstręt,

nadwrażliwość na dźwięki,

zgaga, nudności, biegunka,

brak łaknienia lub nadmierny apetyt,

zaburzenia koncentracji,

bezsenność,

osłabienie, apatia,

dreszcze, potliwość,

drgawki, zaburzenia równowagi,

rozdrażnienie, nadpobudliwość nerwowa, chandra.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Malwa z babcinego ogrodu. Kwiaty pomogą na ból gardła i brzucha Interia.tv

Zobacz również: Orzechówka: jakie ma właściwości, jak ją zrobić?

Przyczyny zatrucia alkoholem

Nie u każdego wystąpią wszystkie i nie każdy będzie się zmagał z tą samą intensywnością skutków spożycia alkoholu, jednak większość osób, które piją alkohol, zwłaszcza w dużych ilościach, ma dość trudny następny dzień.

Z czego to wynika? By mógł być usunięty z organizmu, alkohol musi zostać zmetabolizowany. W wyniku tego procesu pojawia się aldehyd octowy, który jest pierwotną przyczyną większości z wymienionych dolegliwości.

Cały przewód pokarmowy jest zaangażowany w trawienie wysokoprocentowych trunków, jednak najbardziej obciążona jest wątroba. To ona odpowiada za neutralizowanie i usuwanie toksyn.

Nawodnienie kluczem do odtrucia

Wśród wtórnych przyczyn kaca wymienić trzeba odwodnienie, bo choć alkohol ma postać płynną, nie nawadnia. Po spożyciu wysokoprocentowych trunków organizm najczęściej zmaga się też z hipoglikemią (niedocukrzeniem), dlatego tak ważne jest, by mimo złego samopoczucia, którym witamy następny dzień, pamiętać o mądrym nawodnieniu i odżywieniu.

Co włączyć do menu, by szybciej odtruć organizm i wrócić do pełni sił? Najważniejsze jest sięganie po płyny, ale tylko te, które nawadniają. W dniu, w którym męczy kac należy unikać nie tylko alkoholu, ale też kawy i czarnej herbaty. One nie pomogą w wyrównaniu bilansu wodnego.

Najlepszym remedium na kaca jest niegazowana woda z wysoką zawartością minerałów. Można ją wzbogacić sokiem z cytryny lub listkami mięty. Cytryna, choć w ustach kwaśna, ma odczyn alkaliczny i sprzyja nawodnieniu komórek. Wśród lubianych i sprawdzonych metod na kaca jest też woda z kiszonych ogórków, herbata miętowa i napary z melisy. Dwa ostatnie pomogą uspokoić system nerwowy i wpłyną na poprawą samopoczucia. Dobrze sięgnąć też po świeżo wyciskane soki z cytrusów. Dostarczą sporo witaminy C i usprawnią usuwanie toksyn.

Zobacz również: Zatrucie grzybami. Postępowanie i pierwsza pomoc

Jak jeść by szybciej odtruć organizm?

Zdjęcie Nawet gdy apetyt nie dopisuje, warto wspomóc organizm prawidłowo skomponowanym posiłkiem / 123RF/PICSEL

Ten aspekt bywa kłopotliwy, bo zmęczony trawieniem alkoholu organizm czasem odmawia przyjmowania posiłków. Na pewno nie warto jeść na siłę, ale zacząć od nawodnienia, a potem sięgnąć po produkty płynne. Dobrze, by znalazł się wśród nich świeży sok pomidorowy, który obfituje w likopen i potas. Pierwszy jest silnym przeciwutleniaczem, który przyspieszy usuwanie toksyn z organizmu. Drugi pomoże w normalizacji ciśnienia tętniczego krwi i wzmocni serce. Do świeżego, domowego soku z pomidorów warto dodać szczyptę soli - ta uzupełni niedobory sodu, z jakimi mamy do czynienia po spożyciu alkoholu.

Jeśli zatrucie jest tak silne, że nie ma mowy o jedzeniu pełnowartościowego posiłku, warto sięgnąć po słodkie owoce. Sprawdzą się zwłaszcza banany i winogrona. Z uwagi na wysoką zawartość cukrów prostych, pomogą zapanować nad poalkoholową hipoglikemią i uzupełnią niedobory składników odżywczych (witamin i minerałów).

Zobacz również: "Zabiła męża, a potem trafiła do nas". Z pamiętnika pracowników izby wytrzeźwień

Jak konstruować posiłki?

Kiedy płyny i owce usuną pierwszą partię toksyn z zatrutego alkoholem organizmu, warto pomyśleć o pożywnym posiłku. Zasadą nadrzędną w dniu, w którym organizm stara się zneutralizować poalkoholowe zatrucie, jest zjadanie lekkostrawnych dań przyrządzanych na bazie wysoko odżywczych produktów. Porcje powinny być małe, by nie przeciążać przewodu pokarmowego.

Zacznijmy jednak od tego, co należy wykluczyć z menu, by dodatkowo sobie nie szkodzić.

Czego unikać po spożyciu alkoholu?

Nie warto zarzucać obciążonego przewodu pokarmowego, a szczególnie wątroby:

ciężkostrawnym mięsem, zwłaszcza czerwonym,

produktami mącznymi, takimi jak pierogi czy kluski śląskie,

daniami smażonymi, zwłaszcza w głębokim tłuszczu,

produktami typu fast food i wysoko przetworzonymi.

Najlepsze śniadanie po zatruciu alkoholowym

W symbolicznym "dniu po" dobrze postawić na produkty naturalne, najlepiej gotowane.

Dobrą opcją śniadaniową będą jajka na miękko i kawałek dobrej jakości jasnego pieczywa. Jajka to doskonała porcja łatwego do przyswojenia białka. Jeśli przewód pokarmowy nie ucierpiał zbyt mocno, nie było wymiotów i nie odczuwamy mdłości, można pokusić się o jajecznicę na maśle.

W porze obiadowej najlepszą propozycją będzie rosół z makaronem albo jedna z kwaśnych zup, na przykład barszcz, żurek czy ogórkowa. Ich trawienie nie będzie obciążające dla przewodu pokarmowego. Te zupy pomogą stanąć na nogi.

Uzupełnianie składników odżywczych i błonnika

Zdjęcie Błonnik i białko pomogą w walce z kacem / 123RF/PICSEL

Pierwszego dnia nie warto "porywać się z motyką na słońce", by po spożyciu zbyt dużej ilości alkoholu jednym susem przeskakiwać się na wysokobłonnikową dietę. Zbyt duże spożycie surowego włókna roślinnego może sprowokować biegunkę, a to nie jest pożądany scenariusz dla organizmu zmęczonego trawieniem alkoholu. Dlatego do śniadania zjedzmy białe pieczywo. O pełnoziarnistym warto pomyśleć w dniu następnym, tak jak i o większej porcji świeżych warzyw i owoców. One są najlepszym źródłem błonnika, witamin, minerałów i antyoksydantów, które zostały wypłukane z organizmu metabolizującego alkohol.

Od drugiego dnia po alkoholowej uczcie, jadłospis powinien obfitować w: