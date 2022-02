Czosnek słynie z właściwości prozdrowotnych. Wielu lekarzy twierdzi, że spożywanie dziennie jednego ząbka czosnku przyczynia się do wzmocnienia systemu immunologicznego i korzystnie wpływa na zdrowie. Wszystko dzięki substancjom aktywnym, które znajdują się w czosnku.

Czosnek: jak działa na organizm?

Czosnek to popularne warzywo o charakterystycznym aromacie, które - regularnie spożywane - może pozytywnie wpłynąć na kondycję naszego organizmu. Czosnek jest bowiem źródłem wielu minerałów, w tym: fosforu, wapnia, cynku, a także selenu. Zawiera witaminy z grupy B oraz witaminę C. Najważniejszą substancją, która znajduje się w czosnku, jest jednak allicyna. To fitoncyd o silnym działaniu bakteriobójczym, który odpowiada za "ostry" zapach czosnku.

Jak czosnek wpływa na nasze zdrowie? Substancje w nim zawarte sprawiają, że reguluje ciśnienie krwi i rozkurcza naczynia krwionośne. To sprawia, że zapobiega zawałom serca oraz udarom. Czosnek pomaga również obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL.

Czosnek: domowy sposób na ból zęba?

Jak się okazuje, czosnek może być również antidotum na ból zęba. Olejki eteryczne, które zawiera to warzywo bogate są bowiem w związki siarki (około 2,3 proc.). Te z kolei działają leczniczo, zwalczając bakterie.

Ból zęba zazwyczaj spowodowany jest próchnicą. Za jej rozwój w dużej mierze odpowiada nagromadzenie się bakterii (L. acidophilus oraz paciorkowców). Czosnek w naturalny sposób hamuje aktywność bakterii, a w konsekwencji przynosi ulgę w bólu.

Jak zastosować czosnek na ból zęba? Wystarczy, że przyłożymy rozgnieciony ząbek czosnku do bolącego miejsca. Po kilku minutach powinniśmy odczuć wyraźną ulgę.

Należy jednak pamiętać, że czosnek nie niweluje źródła bólu - może jedynie chwilowo go uśmierzyć. Jeśli jednak odczuwamy ból zęba powinniśmy bezwzględnie skonsultować się ze stomatologiem, który pomoże określić przyczynę. Nie wolno zwlekać z wizytą u dentysty!

