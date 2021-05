Czy można przedawkować wodę? Oto objawy!

Czy można przedawkować wodę?

Kilka lat temu głośno było o biegaczce, która trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a później zapadła w śpiączkę. Okazało się, że sportsmenka prawdopodobnie przedawkowała wodę - w ciągu dwóch godzin wypiła jej ponad cztery litry. Nadmiar wody w organizmie doprowadził do wypłukania soli i minerałów, czego skutkiem była hiponatremia. To stan, w którym stężenie sodu spada poniżej 135 mmol/l. Hiponatremia jest bardzo niebezpieczna - poza śpiączką powodować może drgawki, biegunki i wymioty.



Źle skończyła się również historia pewnej Amerykanki, która wzięła udział w konkursie na jak najszybsze spożycie dużej ilości wody. Kobieta niestety umarła. Warto pamiętać o tych przypadkach.



Wciąż zbyt mało mówi się przedawkowaniu wody. Powszechna opinia o tym, że należy dużo pić, sprawia, że niektórzy nie mają pojęcia o problemie. Warto więc raz na zawsze obalić ten mit i zdać sobie sprawę, że zbyt duża ilość wody może nam zaszkodzić. Jak więc poznać, że przedawkowaliśmy wodę i jaka jest jej dopuszczalna dzienna ilość?



Przedawkowanie wody: przyczyny

Tak jak zostało już napisane - jedną z możliwych przyczyn przedawkowania wody jest wypłukanie z organizmu soli i minerałów. Inna przyczyna związana jest z pracą czerwonych krwinek. Duża ilość wody rozrzedza krew, czego skutkiem jest zmniejszenie liczby erytrocytów.

Przedawkowanie wody: objawy

Jak poznać, że mamy do czynienia z przedawkowaniem wody? W przypadku spożycia zbyt dużej ilości wody pojawić się mogą takie objawy jak:

- potrzeba bardzo częstego oddawania moczu,

- bardzo skąpy mocz lub bezmocz,

- zmęczenie,

- bardzo jasny lub bezbarwny kolor moczu,

- liczne skurcze, które są efektem wypłukania z organizmu potasu,

- opuchnięte dłonie i stopy,

- ból głowy,

- wymioty,



- drgawki,

- brak apetytu,

- wzrost ciśnienia tętniczego,

- zwolnienie akcji serca,

- nierówność źrenic.



W przypadku podejrzenia przedawkowania wody należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Niewdrożenie odpowiedniego leczenia może bowiem skutkować dużo poważniejszymi objawami.



U osób, które spożyły zbyt dużą ilość wody wystąpić może m.in. niewydolność nerek i obrzęki narządów wewnętrznych, a także wspomniana już śpiączka.



W niektórych przypadkach dojść może również do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, kwasicy i nawet śmierci. Leczenie przedawkowania wody odbywa się w warunkach szpitalnych. Zależy ono przede wszystkim od ogólnego stanu pacjenta. W pierwszej kolejności najczęściej dąży się do jak najszybszego uzupełnienia niedoborów minerałów w organizmie.

Ile wody należy spożywać każdego dnia?

We wspomnianej historii brytyjskiej biegaczki, niebezpieczne okazały się już cztery litry wody. Nic dziwnego. To znacznie więcej niż zalecana dzienna dawka wody. Eksperci sugerują, aby dziennie spożywać nie więcej niż 2,7 litra płynów w przypadku kobiet i 3,7 litra w przypadku mężczyzn. Latem zapotrzebowanie to może nieco wzrastać.



Warto pamiętać jednak, że podana ilość dotyczy płynów. To więc nie tylko woda, ale i spożywana zupa, herbata, kawa i inne napoje. Nie każdy pamięta także, że wodę znajdziemy również w niektórych owocach i warzywach.



