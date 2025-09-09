Dlaczego jesień to najlepszy czas na sadzenie truskawek

Wczesna jesień to okres, w którym pogoda sprzyja pracom ogrodowym - gleba jest jeszcze nagrzana po lecie, wilgoć utrzymuje się dłużej, a sadzonki mają czas na ukorzenienie przed zimą.

Dzięki temu wiosną ruszają z kopyta i owocują szybciej niż rośliny sadzone wiosną. Najczęściej polecany termin to początek września do połowy października. Im później posadzimy, tym większe ryzyko przemarznięcia i słabszego wzrostu.

Jak przygotować ziemię pod sadzenie truskawek

Truskawki kochają glebę żyzną, próchniczą, przepuszczalną i lekko kwaśną (pH 5,5-6,5). Jeszcze przed sadzeniem warto ziemię przekopać, dokładnie odchwaścić i wzbogacić kompostem.

Obornik także jest dobrym wyborem, ale pod warunkiem, że jest dobrze przefermentowany. Najlepiej zastosować go na 5-6 tygodni przed planowanym sadzeniem. Alternatywą jest obornik granulowany, po którym truskawki można sadzić już po kilkunastu dniach.

Płodozmian - czego unikać

Choć truskawki wydają się proste w uprawie, to mają swoje kaprysy. Nie warto sadzić ich w miejscu po pomidorach, ziemniakach, ogórkach czy kapuście - rośliny te przenoszą choroby groźne dla truskawek. Niezbyt dobrym pomysłem jest także sadzenie w miejscu po innych truskawkach.

A gdzie warto? Świetnie sprawdzą się stanowiska po zbożach, gorczycy, rzepaku czy aksamitce. Dobrym przedplonem są też marchew, seler czy cebula.

Jak sadzić truskawki krok po kroku

Rozstaw ma ogromne znaczenie. Zbyt ciasno posadzone krzaczki zaczynają chorować i słabiej owocują. Dlatego w rzędzie zostawiamy między nimi około 30 cm, a między rzędami - 60 cm. Sadzonka powinna być posadzona tak, by pąk wierzchołkowy znalazł się na równi z powierzchnią gleby - ani zbyt głęboko, ani zbyt płytko.

Korzenie rozprostowujemy, nie skracamy ich i dokładnie obsypujemy ziemią. Warto pamiętać o podlaniu świeżo posadzonych roślin.

Rozstaw między sadzonkami ma duże znaczenie - owoce muszą mieć miejsce na wzrost 123RF/PICSEL

Jaką odmianę truskawek wybrać?

Odmiana to klucz do sukcesu. Dla amatorów poleca się uniwersalne i odporne rośliny, które wybaczą błędy pielęgnacyjne. Popularną i cenioną polską odmianą jest Elkat - średnio wczesna, o dużych owocach, doskonała zarówno na świeżo, jak i na przetwory.

Ci, którzy marzą o słoikach konfitur, powinni postawić na Sengę Senganę - odmianę średnio późną, odporną i niezawodną. Dla niecierpliwych świetnie sprawdzi się Honeoye - odmiana wczesna, owocująca już na przełomie maja i czerwca, aromatyczna i wytrzymała na chłody.

Jeśli marzymy o przedłużeniu sezonu, warto sięgnąć po Florence - późną odmianę, owocującą aż do końca czerwca. A dla tych, którzy chcą mieć truskawki niemal cały sezon, świetnym wyborem będzie Albion - odmiana powtarzająca owocowanie aż do października.

Jak dbać o truskawki po posadzeniu

Jesienią najważniejsze jest regularne podlewanie, zwłaszcza jeśli wrzesień i październik są suche. Rośliny muszą dobrze się ukorzenić, żeby przetrwać zimę.

Warto też rozważyć ściółkowanie - np. słomą, korą czy agrowłókniną - co nie tylko chroni przed chwastami, ale i ogranicza utratę wilgoci. Gdy nadejdą mrozy, młode rośliny można dodatkowo zabezpieczyć białą włókniną.

Dobrze jest truskawki ściółkować lub wyłożyć agrowłókniną Leo Malsam 123RF/PICSEL

Co zyskujemy dzięki jesiennemu sadzeniu truskawek?

Dobry plon w kolejnym sezonie, mocne i zdrowe rośliny oraz szybszy start niż w przypadku sadzenia wiosennego. To inwestycja, która szybko się zwróci - nic nie smakuje lepiej niż własne truskawki prosto z ogródka, pachnące i pełne aromatu.

