Jaka dieta odchudzająca jest najlepsza?

W mediach społecznościowych krąży obecnie cała masa jadłospisów i porad dietetycznych. Modne ostatnimi czasy stały się przeróżne diety, które mają wspomóc walkę z nadwagą - wśród nich najbardziej popularna jest niskowęglowodanowa (low carb), keto, DASH czy post przerywany.

Wielu ekspertów ds. żywienia twierdzi jednak, że nie trzeba rezygnować ze wszystkich ulubionych potraw czy przekąsek, aby zrzucić nadprogramowe kilogramy. Wystarczy jedynie zminimalizować ich spożycie na rzecz tych mniej kalorycznych i zdrowszych wariantów. Co więcej, dieta opierająca się w 80 proc. na produktach odżywczych i wartościowych jest w stanie zapewnić nam wymarzoną sylwetkę, dając również przestrzeń na mniej zdrowe produkty, z których wielu osobom ciężko jest całkowicie zrezygnować. Zdaniem dietetyków taki sposób żywienia zapobiegnie efektowi jojo, a także utracie motywacji do odchudzania.

Trzy kroki do wymarzonej sylwetki. Zdaniem dietetyka są kluczowe

Jednym ze znanych w sieci ekspertów, udzielających porad dietetycznych jest trener Karol Pieczka, którego na Instagramie obserwuje już 383 tys. internautów. Ostatnio w sieci zamieścił rolkę, w której podzielił się trzema wskazówkami, które jego zdaniem pomogą osiągnąć sukces i trwale schudnąć. Dla wielu osób mogą one być zaskakujące, jednak zdaniem eksperta mają ogromne znaczenie.

Zdaniem ekspertów, picie kawy - szczególnie tej czarnej, pomaga kontrolować apetyt 123RF/PICSEL

Ziemianki do obiadu - jedź częściej od kaszy, makaronu czy ryżu - mają wysoki indeks sytości i są niskokaloryczne

Codziennie pij 3-4 filiżanki kawy lub herbaty - zmniejszy to apetyt i przyspieszy metabolizm

Ogranicz napoje słodzone cukrem, również soki - mają dużo cukru, który łatwo dostarczyć - wyjaśnił na Instagramie.

Zdaniem Karola Pieczki te trzy nawyki powinien stosować każdy, kto od dawna bezskutecznie zmaga się z nadwagą. Jest przeciwnikiem restrykcyjnych diet, a zbilansowanego żywienia. Swoim podopiecznym zaleca ponadto spożywanie posiłków bogatych w białko i węglowodany złożone, picie wody, a także codzienną dawkę ruchu.

