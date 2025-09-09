Sosy nie muszą być ani wodniste, ani zawiesiste

Sosy, gulasze, potrawki, a nawet zupy. Ich konsystencja ma znaczenie, ale czasami zdarza się tak, że nie jest taka, jak sobie życzymy. Oczywiście, kiedy nasze danie jest zbyt wodniste, nie popełniamy kulinarnego przestępstwa, ale gęstość jest bardziej apetyczna. Jeśli do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że do zagęszczenia sosów używaliśmy mąki albo śmietany, czas zerwać z tymi przyzwyczajeniami. Dlaczego? Wystarczy raz spróbować, a wtedy zauważymy odczuwalną różnicę w smaku, który będzie bardziej treściwy, ale także nasze danie będzie mniej kaloryczne.

Pierwsza zasada zagęszczania sosu? Wystarczy zredukować ilość płynu. Aby to zrobić, trzeba po prostu sos dłużej gotować, ale na wolnym ogniu. Lepiej również trzymać rękę na pulsie i często mieszać danie w garnku, aby zawartość naczynia się nie przypaliła. Jeśli sos będzie miał pożądaną przez nas konsystencję, wystarczy zdjąć go z gazu i gotowe.

Użyj blendera: sos będzie gęściutki

Wystarczy blender i miksowanie: sos szybciej będzie gęstszy 123RF/PICSEL

Jeśli nie mamy czasu na to, aby zredukować sos, oczywiście, istnieją szybsze sposoby na jego zagęszczenie. Jak to zrobić? Wystarczy zblendować sos! Gdy nie zależy nam za bardzo na konsystencji, ale priorytetem jest gęstość, można zemleć całą zawartość garnka. Można także zblednować jego część: np. jedną chochlę - taki patent sprawdzi się wtedy, kiedy np. przygotowujemy sos grzybowy. Z drugiej strony, kiedy gotujemy z kolei sos warzywny, można wyciągnąć tylko jeden większy składnik i go zmiksować. Różnica będzie zauważalna.

Sprytne dodatki, żeby zagęścić sos

Wiemy już, że mąka i śmietana nie jest najlepszym wyborem w trakcie zagęszczania sosu, to można sięgnąć po inne dodatki, które wpłyną nie tylko na smak, ale także na jego konsystencję. Co dodać w takiej sytuacji?

Cebulę pokrojoną w piórka (surową lub podsmażoną)

Ziemniaka pokrojonego w kostkę (trzeba wtedy sos jeszcze trochę pogotować)

Siemię lniane.

Żółtko (trzeba je wcześniej rozbełtać i zahartować).

