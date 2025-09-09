Tak uratujesz nieudany sos. Zapomnij o mące i tłustej śmietanie
Przygotowujesz na obiad sos i stał się zbyt wodnisty? W takim razie trzeba go zagęścić. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do dodawania do niego mąki albo śmietany, to możemy pozbawić go głębi smaku i dodać mu niepotrzebnych kalorii, które mogą być zamachem na szczupłą sylwetkę. Jak zatem zdrowo i smacznie zagęścić sos? Czas zapamiętać te patenty na zawsze.
Spis treści:
Sosy nie muszą być ani wodniste, ani zawiesiste
Sosy, gulasze, potrawki, a nawet zupy. Ich konsystencja ma znaczenie, ale czasami zdarza się tak, że nie jest taka, jak sobie życzymy. Oczywiście, kiedy nasze danie jest zbyt wodniste, nie popełniamy kulinarnego przestępstwa, ale gęstość jest bardziej apetyczna. Jeśli do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że do zagęszczenia sosów używaliśmy mąki albo śmietany, czas zerwać z tymi przyzwyczajeniami. Dlaczego? Wystarczy raz spróbować, a wtedy zauważymy odczuwalną różnicę w smaku, który będzie bardziej treściwy, ale także nasze danie będzie mniej kaloryczne.
Pierwsza zasada zagęszczania sosu? Wystarczy zredukować ilość płynu. Aby to zrobić, trzeba po prostu sos dłużej gotować, ale na wolnym ogniu. Lepiej również trzymać rękę na pulsie i często mieszać danie w garnku, aby zawartość naczynia się nie przypaliła. Jeśli sos będzie miał pożądaną przez nas konsystencję, wystarczy zdjąć go z gazu i gotowe.
Użyj blendera: sos będzie gęściutki
Jeśli nie mamy czasu na to, aby zredukować sos, oczywiście, istnieją szybsze sposoby na jego zagęszczenie. Jak to zrobić? Wystarczy zblendować sos! Gdy nie zależy nam za bardzo na konsystencji, ale priorytetem jest gęstość, można zemleć całą zawartość garnka. Można także zblednować jego część: np. jedną chochlę - taki patent sprawdzi się wtedy, kiedy np. przygotowujemy sos grzybowy. Z drugiej strony, kiedy gotujemy z kolei sos warzywny, można wyciągnąć tylko jeden większy składnik i go zmiksować. Różnica będzie zauważalna.
Sprytne dodatki, żeby zagęścić sos
Wiemy już, że mąka i śmietana nie jest najlepszym wyborem w trakcie zagęszczania sosu, to można sięgnąć po inne dodatki, które wpłyną nie tylko na smak, ale także na jego konsystencję. Co dodać w takiej sytuacji?
- Cebulę pokrojoną w piórka (surową lub podsmażoną)
- Ziemniaka pokrojonego w kostkę (trzeba wtedy sos jeszcze trochę pogotować)
- Siemię lniane.
- Żółtko (trzeba je wcześniej rozbełtać i zahartować).