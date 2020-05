Dlaczego powinniśmy unikać oleju palmowego?

Olej palmowy jest jednym z bardziej kontrowersyjnych rodzajów tłuszczów. Od lat słyszy się apele od lekarzy i dietetyków, którzy zalecają, aby czytać etykiety i wybierać produkty bez tego dodatku. Nie chodzi tu jedynie o jego szkodliwe działanie na zdrowie człowieka. Dlaczego więc olej palmowy jest taki zły?

Zdjęcie Olej palmowy dodaje się do wielu produktów spożywczych, szczególnie tych tanich /123RF/PICSEL

Olej palmowy stosuje się do masowej produkcji żywności - przede wszystkim taniej, ale nie tylko. Jest również wykorzystywany w produkcji kosmetyków i biopaliw. Na dobrą sprawę, w samym oleju palmowym nie byłoby nic złego, sam w sobie zawiera wiele witamin i składników odżywczych.

Aby wykorzystywanie tego tłuszczu było opłacalne, poddaje się go utwardzeniu. Ma wówczas stałą konsystencję, wolniej się utlenia, jest odporny na działanie wysokich temperatur. Produkty z dodatkiem oleju palmowego mają zazwyczaj długi okres przydatności do spożycia. Tu jednak lista zalet się kończy...

O popularności oleju palmowego decyduje kilka czynników. Utwardzone oleje roślinne zawierają tłuszcze typu trans, które zostały naukowo uznane za czynnik rozwoju wielu chorób oraz zaburzeń stanu zdrowia. Regularne ich spożywanie grozi m.in. miażdżycą, chorobami układu krążenia oraz otyłością. Olej palmowy, podobnie jak cukier, jest powszechnie dodawany do wielu produktów, które kupujemy na co dzień - np. do margaryn, kremów czekoladowych, pieczywa tostowego, gotowych wypieków, słodyczy czy ciasta francuskiego.