Jak dobre bakterie jelitowe chronią mózg?

Okazuje się, że bakterie jelitowe pełnią ogromnie ważne funkcje, o których wiele osób nie ma pojęcia!

Zdjęcie Lactobacillus oraz Bifidobacterium znajdziemy między innymi w kiszonych ogórkach /123RF/PICSEL

1. Pomagają pozbyć się wirusów z układu nerwowego. Naukowcy podejrzewają, że to właśnie zakażenia wirusowe w mózgu i w rdzeniu kręgowym przyczyniają się do zmian w komórkach nerwowych, które z kolei prowadzą do rozwoju takich chorób jak stwardnienie rozsiane czy ch. Alzheimera. Podatność ośrodkowego układu nerwowego na uszkodzenia zwiększa się w wyniku zaburzeń w składzie mikroflory jelitowej spowodowanych nadużywaniem antybiotyków i niezdrową dietą.

Reklama

2. Dbają o dobre samopoczucie. Bakterie jelitowe Lactobacillus i Bifidobacterium zwiększają aktywność tzw. neuroprzekaźnika GABA (jego niedobór powoduje gorszy nastrój, lęki, a nawet depresję). Lactobacillus oraz Bifidobacterium znajdziemy w jogurtach, kefirach, maślance, ale też kiszonych ogórkach i kapuście. Dzięki temu, że regulują neuroprzekaźnik GABA, podwyższają również poziom serotoniny, dopaminy i innych "pozytywnych" hormonów w naszym układzie nerwowym. Wyniki badań naukowych potwierdzają, że utrzymywanie różnorodności mikrobiomu jelitowego i odbudowywanie go po antybiotykoterapii jest niezbędne dla zdrowia całego organizmu.

3. Wspierają naprawę uszkodzeń po udarze. Badania pokazały, że dzięki zdrowej florze bakteryjnej w jelitach, organizm produkuje więcej limfocytów T, które hamują procesy zapalne w zniszczonych tkankach mózgu.