Jak oczyścić wątrobę?

Wątroba to niezwykły organ, który pełni wiele funkcji. Jedną z nich jest oczyszczanie naszego organizmu z toksyn. To cicha bohaterka, która nawet przeciążona rzadko kiedy się skarży. Dlatego chorobę lub poważne uszkodzenia zauważamy zbyt późno. Aby do tego nie dopuścić, starajmy się nie przeciążać naszej wątroby i regularnie ją oczyszczać.

Regularne oczyszczanie wątroby pozwoli jej się zregenerować

Jakie funkcje pełni wątroba?

Wątroba jest największym organem w organizmie człowieka - może ważyć nawet 2 kg. Pełni kilkaset niezwykle istotnych funkcji. Nie sposób wymienić wszystkich, ale w uproszczeniu możemy wyodrębnić cztery: detoksykacyjną, filtracyjną, metaboliczną i magazynującą. Każda z nich jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

Wątroba neutralizuje, magazynuje i przechowuje substancje szkodliwe i toksyczne dla organizmu ludzkiego. Zarówno te, które są wynikiem procesów w nim zachodzących, jak i dostarczanych z zewnątrz.

Dzięki zdolności do przekształcania węglowodanów w glukozę i tłuszcze, wątroba wytwarza energię dla organizmu. Tu powstaje aż 85 proc. białek znajdujących się w osoczu i powstają aminokwasy niezbędne do dalszych syntez. Oprócz glikogenu organ ten magazynuje również witaminy i pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wątroba odpowiada również za przetwarzanie zużytych czerwonych krwinek i syntezę mocznika.

Nie możemy zapominać, że częściowo pełni ona również funkcje odpornościowe. Jej komórki mają strukturę siateczkową, dzięki czemu filtrują antygeny, wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty. Ulegają one później zniszczeniu w makrofagach wątrobowych. Dzięki neutralizacji drobnoustrojów wątroba odgrywa ważną rolę w przebiegu różnego rodzaju zakażeń i kształtowania się odpowiedzi immunologicznej na zagrożenie.

Czy wątroba może się zregenerować?

Wątroba to niezwykły narząd, który potrafi się zregenerować. Powinniśmy jednak pamiętać, że jej regeneracja po alkoholu, lekach czy niezdrowej diecie nie nastąpi z dnia na dzień. Musimy uzbroić się w cierpliwość! Proces odbudowy komórek wątroby jest długotrwały i możliwy tylko wtedy, gdy przestaniemy ją przeciążać. Jeśli to zaniedbamy, grozi jej marskość, niealkoholowe stłuszczenie czy polekowe uszkodzenie.

Kto powinien regularnie oczyszczać wątrobę?

Najczęstszą przyczyną chorób wątroby jest nadmierne spożywanie alkoholu. I nie trzeba być od niego uzależnionym, by narazić ją na szwank. Wystarczy, że często pijesz nawet małe ilości alkoholu.

Na wątrobę powinny szczególnie uważać osoby, które często sięgają po alkohol

Innym szkodliwym czynnikiem jest niewłaściwa dieta, która nadmiernie ją obciąża i prowadzi do jej stłuszczenia. Tłuste i ciężkie pokarmy powodują odkładanie się w wątrobie tłuszczu. Szkodzi jej też nadmiar cukru i soli, a także przetworzona żywność. W konsekwencji prawidłowe funkcjonowanie wątroby zostaje zaburzone.

Paradoksalnie narząd ten nie lubi również nadmiernego odchudzania, a wiele diet przynosi mu więcej szkody niż pożytku. Za przykład weźmy dietę białkową lub głodówkę, które zaburzają jego rytm pracy.



Co jeszcze jest wskazaniem, by zabrać się za oczyszczenie wątroby? Na pewno stałe przyjmowanie dużej ilości leków, nadmierny stres, mała ilość ruchu, a także narażenie na kontakt z toksynami, zawartymi chociażby w środkach ochrony roślin.

Jak oczyścić wątrobę domowymi sposobami?

Oczyszczanie wątroby dobrze jest przeprowadzić nie tylko wtedy, kiedy organ ten jest w złej kondycji, ale również profilaktycznie. Tym samym damy jej czas potrzebny na regenerację i usuniemy toksyny. Jak się za to zabrać? Już wyjaśniamy!

Dieta oczyszczająca wątrobę

Najważniejsza i najbardziej skuteczna jest odpowiednia dieta. Warto ją stosować przyjemniej przez osiem tygodni. Ważne, by zmienić swoje nawyki żywieniowe i zacząć jeść regularnie. W tym celu zrezygnuj z trzech dużych posiłków na rzecz pięciu mniej obfitych.

Inną ważną zasadą diety oczyszczającej jest odpowiednia obróbka termiczna. Posiłki powinny być przygotowywane na parze lub gotowane. Musisz zapomnieć o smażeniu!



W czasie trwania diety oczyszczającej powinnaś zrezygnować z produktów, takich jak: alkohol, kawa, mocna herbata, czerwone mięso, nabiał, białe pieczywo, grzyby, przetworzona żywność i słodycze. Przez pierwsze dwa tygodnie diety stopniowo ograniczaj zakazane produkty, przez kolejne cztery całkowicie z nich zrezygnuj, a w ciągu dwóch ostatnich stopniowo wróć do normalnego odżywiania.

Podczas kuracji oczyszczającej wątrobę powinniśmy zrezygnować m.in. z kawy

Ważne jest włączenie do jadłospisu jak największej ilości warzyw i owoców, a także olejów tłoczonych na zimno oraz pieczywa pełnoziarnistego.

Zioła oczyszczające wątrobę

Wiele ziół pomaga oczyścić wątrobę i przyspiesza jej regenerację, dlatego zalecane jest ich regularne picie - najlepiej przed snem.

Jednym z najskuteczniejszych ziół używanych w walce o zdrową wątrobę jest ostropest plamisty. Ale warto sięgnąć również po inne, jak mniszek lekarski, bylicę boże drzewko czy karczocha zwyczajnego. Nie tylko oczyszczają wątrobę, ale mają też działanie żółciopędne.

Ostropest plamisty to nasz sojusznik w walce o zdrową wątrobę

Picie odpowiednich ilości wody

Chyba nikogo nie zaskoczy, że picie wody w odpowiednich ilościach jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wiemy, że powinniśmy wypijać około dwóch litrów wody dziennie, ale mało kto przestrzega tej zasady. Jeśli chcesz oczyścić wątrobę z toksyn wypijaj dziennie 8-12 szklanek wody. Skorzysta na tym cały twój organizm!

Oliwa i grejpfrut na oczyszczenie wątroby

Znanym domowym sposobem na oczyszczenie wątroby jest picie oliwy z oliwek, która łagodzi stany zapalne i jest świetnym antyoksydantem. Efekt wzmocnisz dodając do niej sok z grejpfruta.

Leki i suplementy oczyszczające wątrobę

Na rynku istnieje wiele produktów, których zadaniem jest oczyszczenie i regenerowanie wątroby. Wiele z nich można kupić w aptece bez recepty. Jednak dla bezpieczeństwa zawsze lepiej skonsultować chęć ich użycia z lekarzem, aby sobie nieświadomie nie zaszkodzić.