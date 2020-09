Lecznicze właściwości dziurawca

W średniowieczu przypisywano mu właściwości magiczne i uważano, że chroni przed złymi duchami. Dzisiaj leczy się nim nadpobudliwość, stany depresyjne i wiele innych schorzeń.

Zdjęcie Dziurawiec ma szerokie zastosowanie lecznicze /123RF/PICSEL

Dziurawiec rośnie na łąkach, murawach i terenach podmokłych. Surowcem leczniczym jest górna część rośliny z liśćmi i żółtymi kwiatkami. Zbiera się je do końca września. Ziele dziurawca zawiera hypercynę, kwercytynę, garbniki, sole mineralne i witaminy. Ma szerokie zastosowanie lecznicze, bo działa bakteriobójczo, antydepresyjnie, rozkurczowo i poprawia trawienie.

Warto też znać przeciwwskazania.

Uwaga! Dziurawiec jest rośliną fotouczulającą, dlatego należy go unikać na 2-3 dni przed ekspozycją na słońce (jeśli o tym zapomniałaś, a masz pilne prace na działce, to załóż kapelusz i odzież ochronną, unikniesz plam i pęcherzy na skórze).

Ziela nie wolno łączyć z lekami przeciwdepresyjnymi, obniżającymi cholesterol we krwi, na arytmię serca oraz preparatami, które zawierają żelazo.

Napar i proszek na niestrawność i wzdęcia

W roztworze wodnym zwiększa wydzielanie soków trawiennych, zaś z arcydzięglem łatwiej rozkurcza jelita.



Składniki - napar 20 g ziela dziurawca

10 g korzenia arcydzięgla (50 g/3,50 zł)

Zioła zmieszaj, wsyp do słoja, zamknij i przechowuj w ciemnej szafce do 3 miesięcy. 1 łyżkę mieszanki zalej szklanką gorącej wody, przykryj i odstaw na 20 minut. Po tym czasie przecedź.



Przy niestrawności pij po 1 szklance ciepłego naparu pół godziny po posiłku 3 razy dziennie przez 3-5 dni. Przy częstych wzdęciach i kolkach jelitowych pij po 1 szklance 2 razy dziennie przez 9 dni.



Proszek: 5 łyżek dziurawca zmiel na proszek i przechowuj w zamkniętym naczyniu w ciemnej szafce do miesiąca.



1/2 łyżeczki proszku zalej 1/2 szklanki gorącej wody i wymieszaj.



Przy niestrawności pij ciepłą wodę wraz z osadem proszku 20 minut po posiłku 2 razy dziennie przez 3-5 dni.