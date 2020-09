Naukowcy udowodnili, że aby dłużej żyć, trzeba mniej jeść

Duże obcięcie liczby spożywanych kalorii oznacza wiele korzyści dla zdrowia: od dłuższego życia po spadek ryzyka zachorowania na raka, choroby serca, cukrzycę i schorzenia neurodegeneracyjne, w tym - alzheimera - przekonują badacze na łamach „Science Signaling”. Czynnikiem wiążącym ze sobą te dwie kwestie jest temperatura ciała.

Zdjęcie Okazuje się, że temperatura ciała ma kluczowy wpływ na efekty diety /123RF/PICSEL

Nowe badanie przeprowadzone przez prof. Bruna Conti’ego i prof. Gary’ego Siuzdaka ze Scripps Research Institute w Kalifornii wskazuje, że temperatura ciała ma kluczowe znaczenie dla uzyskiwania korzyści zdrowotnych wynikających z diety. Dzięki temu odkryciu będzie można w przyszłości stworzyć lek naśladujący dobroczynne efekty obniżonej ciepłoty.

Jak tłumaczy prof. Conti, gdy ssaki spożywają mniej pokarmu, spada temperatura ich ciała.

- To przystosowanie ewolucyjne, które pomaga oszczędzać energię do czasu, gdy żywność będzie ponownie dostępna. Ma to sens, bo przecież nawet połowa tego, co zjadamy każdego dnia, jest zamieniana na energię potrzebą do utrzymania naszej podstawowej temperatury - wyjaśnia naukowiec.

Wcześniejsze prace Contiego wykazały, że obniżenie temperatury organizmu może wydłużyć życie i to niezależnie od tego, czy spożywa się dużo czy mało kalorii. Wynika to z aktywacji pewnych procesów komórkowych, z których większość pozostaje na razie do zidentyfikowania.

Jednak z drugiej strony badania pokazały też, że zapobieganie spadkowi temperatury może przeciwdziałać pozytywnym skutkom ograniczenia kalorii. W eksperymencie z udziałem myszy karmionych jedzeniem o ograniczonej kaloryczności efekty przeciwnowotworowe były słabsze, gdy podstawowa temperatura ciała pozostawała taka sama.

- Nie jest łatwo określić, co powoduje korzystne zmiany w organizmie, wynikające z ograniczenia kalorii. Czy jest to sama redukcja kalorii, czy zmiana temperatury ciała, która zwykle ma miejsce, gdy ktoś spożywa mniej kalorii? A może kombinacja obu tych rzeczy? - mówi Conti.

On i jego zespół na potrzeby nowego badania zaprojektowali eksperyment, który miał niezależnie od siebie ocenić wpływ zmniejszenia ilości składników odżywczych i obniżenia temperatury ciała.